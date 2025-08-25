Muere la actriz Verónica Echegui

La actriz Verónica Echegui, cuatro veces nominada al Goya, ha fallecido en Madrid a los 42 años a causa de una enfermedad, según ha informado la Unión de Actores y Actrices en sus redes sociales. La intérprete se dio a conocer por su papel de La Juani en la película de Bigas Luna de 2006, cinta que le valió una nominación al Goya a la Mejor Actriz Revelación.

Dos años después, en El patio de mi cárcel (2008), ofreció una interpretación cargada de matices como una joven presa. Su actuación volvió a llevarla a la gala de los Goya como nominada en la categoría de Mejor Actriz. Su trabajo en Katmandú, un espejo en el cielo (2011), bajo la dirección de Icíar Bollaín, también fue reconocido por la Academia.

Más allá de la interpretación, Echegui también exploró la dirección con notable éxito. En 2022 recibió el Goya al Mejor Cortometraje de Ficción por Tótem loba, una obra que confirmó su talento detrás de las cámaras.

En los últimos años, continuó activa tanto en cine como en televisión. En Justicia artificial (2024), un thriller político de tintes distópicos, interpretó a una jueza que destapa una conspiración relacionada con el uso de inteligencia artificial en el sistema judicial. Entre otros títulos destacados de su filmografía se encuentran La gran familia española (2013), Explota Explota (2020) y Objetos (2022).