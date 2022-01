Muere Peter Bogdanovich, el director que amó intensamente el cine

El director estadounidense Peter Bogdanovich, creador de clásicos como The Last Picture Show (La última película, 1971), falleció a los 82 años, según informó The Hollywood Reporter. Su hija, Antonia Bogdanovich, dijo a ese medio que el cineasta murió este jueves poco después de la medianoche, por causas naturales, en su casa de Los Ángeles.

Bogdanovich, un cinéfilo que no disimulaba su entusiasmo en las charlas que mantenía sobre películas, una pasión que llevó no sólo a sus largometrajes sino también a sus numerosos escritos, un trabajo en el que destaca su acercamiento a Orson Welles, nació en 1939 en Nueva York. Fue uno de los directores más importantes del Nuevo Hollywood de la década de los 70, donde destacaron también otros componentes como Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, Martin Scorsese, George Lucas o Brian De Palma, que renovaron el lenguaje cinematográfico.

Bogdanovich deja un legado con una veintena de reconocidos títulos, entre ellos la mencionada La última película, una cinta de culto que recibió ocho candidaturas a los Oscar, entre ellas la de mejor director, y por la que Cloris Leachman y Ben Johnson obtuvieron los premios a los mejores intérpretes de reparto. Después vinieron otros éxitos como ¿Qué me pasa, doctor?, en la que se inspiró en comedias de enredo clásicas como La fiera de mi niña o Luna nueva, y Luna de papel, por la que Tatum O’Neal ganaría también el Oscar con apenas diez años. Todos rieron, Máscara o ¡Qué ruina de función! fueron otras propuestas de su filmografía.