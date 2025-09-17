Cuando la música marida con los sabores del territorio

El próximo día 20 Tomares estrenará en los jardines de su Ayuntamiento un nuevo festival llamado a convertirse en referencia para quienes buscan algo más que un concierto. Se trata de EmBOCA, una cita donde la música, la gastronomía y el vino se entrelazan para ofrecer experiencias sensoriales únicas. La iniciativa lleva el sello de Yinjazz Producciones, responsables del Festival de la Guitarra de Sierra Morena, en la Sierra Norte sevillana, que desde 2019 ha demostrado que la cultura puede florecer también lejos de los circuitos masivos, apostando por territorios con identidad propia, más íntimos, más humanos. Allí, en la sierra, consiguieron que la guitarra fuera raíz y paisaje, y con ese mismo espíritu, aterrizan ahora en el Aljarafe con un formato pensado para que disfrutemos de la música, el vino y los encuentros auténticos.

Tomares no ha sido una elección casual. Su cercanía a Sevilla, su población activa culturalmente y la apuesta del municipio por los eventos de calidad lo convierten en el escenario perfecto para la primera edición de este festival con acento propio. El objetivo es generar un espacio de encuentro cultural sostenible, que funcione como motor de desarrollo local y ponga en valor tanto el talento musical como los sabores del territorio. "Salir de la capital y ver el Aljarafe o la Sierra Morena sevillana como lugares no solo para dormir o agrícolas, sino también como lugares de cultura, hace que la provincia se conecte de una forma más bonita y no esté todo tan centralizado", señala el músico sevillano Miguelo Delgado desde la organización, cuya gestión y coordinación comparte con Irina Soriano, agitadora cultural desde su puesto en la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. "En la capital somos un público muy descreído y vemos que puede llegarse de una manera más profunda al público de la periferia, que es menos reticente y está menos acostumbrado a que se organicen cosas en su entorno", remarca también Delgado, antes de asegurar que "conciertos y festivales hay muchos, lo que nosotros proponemos es algo más". Y ese algo más se materializa en un programa que combina nombres consolidados con artistas emergentes, además de experiencias gastronómicas pensadas para activar todos los sentidos.

Alba Molina actuarádurante una cata.

Uno de los grandes atractivos de EmBOCA será la cata de vinos musicalizada, un formato innovador en el que la sumiller de las bodegas Viñas Colonias de Galeón guiará al público en la degustación de dos vinos blancos y un tinto maridados no solo con tapas del restaurante tomareño La Grama, sino también con música en directo, que correrá a cargo de la pareja artística formada por Alba Molina y Juan Medina, que pondrá el alma flamenca y de autor a esta experiencia sensorial, tejiendo un diálogo íntimo entre aromas, sabores y acordes. Preguntas como ¿a qué suena este blanco? o ¿qué sabor tiene esta bulería? dejarán de ser un juego para convertirse en experiencia real, con el eco de las guitarras y las voces atravesando los aromas de la copa.

Esta cata tendrá lugar en el Patio de las Buganvillas por la tarde, entre las siete y las ocho y media, después de que a mediodía Rafael Riqueni, el gran maestro de la guitarra flamenca, haya abierto la jornada en el Salón de Plenos con una clase magistral que será todo un lujo para estudiantes y amantes de la música. "Riqueni no es solamente un gran músico, sino que tiene mucha solera hablando y cualquiera que sea curioso disfrutará de cómo cuenta su experiencia", señala Delgado, haciendo patente su recomendación de asistir.

Cartel del festival.

La noche se nos echará encima con una selección de artistas que, cada uno a su manera, representan la calidad y diversidad que persigue EmBOCA. A partir de las 21:30 en el Patio de la Fuente el trompetista polaco Piotr Schmidt, referente del jazz europeo contemporáneo, desplegará su virtuosismo. Desde las 22:45 hasta medianoche le seguirá la madrileña Sandra Bernardo con su mezcla de downtempo, reggae, folk y sonidos tropicales. Y para cerrar, la DJ gaditana Laguch llevará a la pista su particular cóctel de funk, disco, techno y house, asegurando que el público se despida con el cuerpo encendido y ganas de más.

EmBOCA nace con la vocación de quedarse; de ser un festival distinto, íntimo y de calidad. Quiere ser la excusa para detenerse en medio del mes de septiembre, que tantas promesas trae siempre, para brindar por lo vivido y descubrir que la música, cuando se mezcla con el vino y la compañía, tiene otro sabor. Quiere, además, brindar una oportunidad para que Tomares reafirme su papel como enclave cultural del Aljarafe. La cita está servida; en boca y en oído, EmBOCA quiere conquistar todos los sentidos.