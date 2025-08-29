Noches de La Maestranza 2025 arranca con Joaquín Sabina, Vanesa Martín y Raphael, entre otros

El próximo martes, 2 de septiembre, dará comienzo la IV edición de Noches de La Maestranza, un ciclo de conciertos único que, en el incomparable escenario de la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, reúne a algunos de los artistas más aclamados del panorama nacional e internacional.

Esta IV edición la abrirá Joaquín Sabina, que ofrecerá un histórico triple sold out los días 02, 04 y 06 de septiembre con su espectáculo Hola y Adiós. En este show, el artista ha decidido regresar a los escenarios para despedirse de su público antes de bajar definitivamente el telón.

El 5 de septiembre será el turno de Ana Belén, una de las voces más emblemáticas de la historia de la música en español, que presentará en directo Más D Ana Belén, un concierto en el que repasará los grandes éxitos de su repertorio.

El 7 de septiembre, Antonio Orozco aterrizará en Noches de La Maestranza, donde ha colgado el cartel de sin entradas, con La Gira De Mi Vida, un espectáculo que recorrerá las canciones de su próximo álbum y conmemora sus 25 años de trayectoria musical.

El 9 de septiembre, el ganador de seis Grammy Latinos, y uno de los artistas más reconocibles y exitosos en su generación, Camilo, estará en Noches De La Maestranza con un vibrante show en el que sonarán grandes éxitos como Vida De Rico, Favorito o Índigo .

Por su parte, Vanesa Martín estará en Noches de La Maestranza el 12 de septiembre con Casa Mía, el trabajo más libre y personal de su carrera. Una mezcla valiente de géneros que marca una nueva etapa en su trayectoria.

Raphael, el eterno Divo de Linares, pondrá el broche final a la edición el 13 de septiembre con su Raphaelísimo Tour 2025, un espectáculo que resume la esencia de una trayectoria irrepetible en la historia de la música en español.