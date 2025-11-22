Desde Prusia (vía Sevilla) con amor

La ficha ****Programa: Sinfonía en Mi menor H 652/Wq 177; Sinfonía en So mayor H 648/Wq 173 y Concierto para violonchelo y cuerdas en La mayor H 439/Wq 172, de C. Ph. E. Bach; Sonata para violonchelo y continuo en Do mayor G 17, de L. Boccherini; Concierto para violonchelo y cuerdas nº 6 en Re menor, de J. L. Duport. Violonchelo y director: Víctor García García. Lugar: Espacio Turina. Fecha: Sábado, 22 de noviembre. Aforo: Casi lleno.

Sevillano, de treinta y un años y ya profesor de violonchelo histórico en el prestigioso conservatorio de Utrecht, Víctor García acumula a sus jóvenes espaldas un impresionante bagaje de premios y reconocimientos por la categoría de sus interpretaciones históricamente informadas. Y así lo demostró, no sólo como solista sino también como director, al frente de la Orquesta Barroca de Sevilla (cuya Asociación de Amigos lo seleccionó como becario en 2021) en un concierto denso y rico en colores, con el Bach de Berlín como corazón del programa.

En los conciertos del famoso hijo de Johann Sebastian Bach y de uno de los hermanos Duport mostró el sevillano un sonido potente, punzante, un punto metálico y agresivo (lo que le venía bien al clima afectivo de las obras), con riqueza de colores, sólo un punto desvaído en materia de afinación en las posiciones extremas de la cuerda más aguda (algo que se evidenció especialmente en la sonata de Boccherini, muy exidente en esa franja aguda del instrumento). Descolló en cuestiones como las agilidades, de una precisión y limpieza impecables y en las acentuaciones, cargadas siempre de sentido expresivo, especialmente merced al uso del spiccato en los finales de muchas frases.

La OBS lo arropó con un sonido especialmente denso, con ribetes oscuros y arranques dramáticos seguidos de frases delicadas.