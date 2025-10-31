El Otoño Barroco recorre los patios y los sonidos históricos de Sevilla

El Otoño Barroco 2025, que organiza la Asociación de Amigos de la Orquesta Barroca de Sevilla (AAOBS) junto al Espacio Turina del Ayuntamiento, propone un año más un intenso recorrido por la música y los espacios patrimoniales de la ciudad. Entre el 3 y el 28 de noviembre, los conciertos se desarrollarán en la Casa de Salinas, la Casa Palacio de Pickman y el Espacio Turina, en un itinerario de citas que conecta el esplendor doméstico del barroco sevillano con la memoria musical conventual. La reserva de entradas para el público general está abierta desde el pasado lunes y sus condiciones pueden consultarse en la web del certamen (otoñobarroco.com).

La décimo tercera edición del ciclo se abrirá los días 3 y 4 de noviembre en el patio de la Casa de Salinas, donde el conjunto Ars Atlántica, liderado por el arpista Manuel Vilas, ofrecerá el programa Le grand ballet: Danzas francesas en la España barroca. La propuesta rescata un repertorio apenas conocido que ilustra la influencia del gusto francés en la música instrumental española del siglo XVIII, visible especialmente en las danzas y en los repertorios cortesanos. El programa combina piezas de autores franceses –Boismortier, Hotteterre o Lully– con autores españoles, testimonio de un diálogo artístico entre ambos países. La velada permitirá además descubrir un instrumento inusual, la musette, un tipo de gaita cortesana muy apreciada en la Francia barroca y hoy casi desaparecida. En torno a ella, el conjunto formado por Nadia Vázquez, Anna Margules, Calia Álvarez y el propio Vilas recreará un universo sonoro elegante y danzable, reflejo de la moda afrancesada que penetró en la España borbónica.

Nadia Vázquez, Anna Margules, Calia Álvarez y Manuel Vilas: el conjunto Ars Atlántica / D.S.

Los días 5 y 6 de noviembre el ciclo se trasladará al patio de la Casa Palacio de Pickman, una de las residencias más desconocidas del barrio de Santa Cruz. En este espacio singular, levantado sobre una vieja casa del siglo XVII y con un portalón plateresco traído piedra a piedra desde Úbeda a finales del XIX, el violagambista Marino González, ganador de la undécima (y última hasta la fecha) Beca AAOBS–FeMÀS, interpretará el programa De Leipzig a Londres. El viaje final de la Viola da gamba, acompañado por los antiguos becados Guido García (clave) y Rafael Arjona (cuerda pulsada). El recorrido musical parte de los modelos alemanes de Schenck, Telemann y Bach padre, pasa por las elegantes sonatas de Carl Philipp Emanuel y Johann Christian Bach y culmina en la música inglesa de comienzos del siglo XVIII. El programa sigue así el tránsito de un instrumento que, tras dominar la escena europea, iniciaba por entonces su ocaso ante la expansión del violonchelo, símbolo del cambio estético y social hacia el Clasicismo.

El domingo 9 de noviembre, el Espacio Turina acogerá el tradicional concierto en familia de la Joven Orquesta Barroca de Sevilla (JOBS), formación impulsada por la propia Asociación de Amigos de la OBS. Bajo la dirección de Valentín Sánchez Venzalá, los jóvenes músicos abordarán un programa con obras de Haendel, Muffat, Bach, Avison y Hasse. La selección ofrece un viaje por el Barroco europeo a través de las formas del concerto grosso y la sinfonía temprana, con el célebre Concierto para dos violines de Bach como eje central. Dos jóvenes solistas, Helena Raposo y Sofía Rizo, centrarán la atención en este fructífero diálogo entre la tradición alemana y la brillantez italiana. A su lado, las páginas de Avison y Hasse anticipan el nuevo lenguaje galante de mediados del siglo XVIII.

La Joven Orquesta Barroca de Sevilla con Valentín Sánchez Venzalá al frente en febrero pasado / Luis Ollero

El ciclo se cerrará el 28 de noviembre con uno de los programas más singulares de lo que queda de año en el Espacio Turina: Ecce Mulier: la música en el convento de Santa Clara. Se trata de una producción propia de la AAOBS que reúne a la soprano Soraya Méncid –ganadora en 2024 del XX Certamen Nuevas Voces Ciudad de Sevilla y auténtica revelación vocal sevillana de los últimos dos años–, las voces femeninas del Coro de la Asociación, la violonchelista de la OBS Mercedes Ruiz y la clavecinista y directora Irene Roldán, dos veces becada por la entidad y actualmente asistente de Andrea Marcon en su clase de la Schola Cantorum de Basilea. El concierto recupera música inédita procedente del archivo histórico del Convento de Santa Clara, uno de los conjuntos patrimoniales más valiosos de Sevilla.

En 2018, la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid recibió en depósito una parte de este fondo, integrado por 1.482 manuscritos e impresos musicales fechados entre mediados del siglo XVIII y finales del XIX. El contenido refleja una intensa vida musical en el interior del convento, protagonizada por monjas organistas y cantoras formadas en repertorios tanto litúrgicos como profanos. El programa –realizado en colaboración con el Instituto Complutense de Ciencias Musicales (ICCMU)– reconstruye ese universo femenino y devocional a través de motetes de Domingo Arquimbau y Joaquín Montero, una misa a tres voces de José Blasco de Nebra y una sonata inédita para tecla de su hijo Manuel Blasco de Nebra, joya del repertorio sevillano aquí redescubierto. La selección, que incluye además alguna otra pieza anónima para órgano, sitúa al convento sevillano dentro de una red de circulación musical europea y muestra la relevancia de los espacios religiosos femeninos como focos de creación artística.

El Otoño Barroco 2025 confirma con este programa la madurez de un proyecto que combina investigación, interpretación y difusión del patrimonio musical andaluz. Desde su fundación, la AAOBS ha convertido este ciclo en un espacio de encuentro entre profesionales y jóvenes músicos, y en un laboratorio en el que la música antigua dialoga con la arquitectura y la historia. La colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla, el Espacio Turina, la Orquesta Barroca de Sevilla, la Casa de Salinas, la Casa Pickman, Victoria Stapells y B Travel & Catai refuerza una red cultural que enlaza la Sevilla contemporánea con su pasado sonoro.