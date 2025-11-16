De fiesta por España y por Bohemia

La ficha *****Ciclo ‘Gran Selección’ del Teatro de la Maestranza. Programa: ‘Sinfonía española’ para violín y orquesta en Re menor, op. 21, de E. Lalo; Danzas eslavas op. 46, de A. Dvorák. Violín: María Dueñas. Dirección: Antonio Pappano. Lugar: Teatro de la Maestranza. Fecha: Domingo, 16 de noviembre. Aforo: Lleno.

Además de poder escuchar a Antonio Pappano en Sevilla, el principal aliciente de este espléndido concierto era disfrutar de ese prodigio del violín que es la granadina María Dueñas que, a punto de cumplir veintitrés años, ha resultado ser una música de una madurez y una musicalidad despampanantes. Además de su impresionante virtuosismo y la agilidad y la limpieza de su sonido, sobresale en ella la naturalidad de su fraseo, incluso en los pasajes más enrevesados. Sin olvidar el color deslumbrante tanto en la cuerda Sol como en la de Mi en las posiciones más comprometidas. Y con un legato cantabile realmente seductor que hizo del Andante un remanso de lirismo entre los aires danzables de los demás movimientos de la obra de Lalo. Ambas facetas, la expresiva y la virtuosística, quedaron de manifiesto en las dos propinas, el famoso Cant dels ocells, fraseado con mimo y delicadeza poética, y la endiablada Applemania de Aleksey Igudesman.

Pappano se recreó en el sentido más lúdico de las danzas de Dvorák, aprovechando el soberbio empaste y el color de la orquesta, que supo responder con exactitud a las inflexiones rítmicas que le llegaban desde la batuta. Pero también hubo momentos para recrearse en la morbidez y la languidez de esas melodía lentas tan netamente bohemias, con leves pero perfumados toques de rubato. Y todo desde el principio de la claridad y la transparencia de las texturas.