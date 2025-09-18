La película 'The Last Viking', con Mads Mikkelsen, inaugurará el 22º Festival de Sevilla

The Last Viking, la esperada nueva película del danés Anders Thomas Jensen, protagonizada por Mads Mikkelsen, será la película que abrirá el 22º Festival de Cine Europeo de Sevilla. Alumno aventajado de Lars Von Trier y Thomas Vinterberg, ganador del Oscar en 2010 por el guion de En un mundo mejor, Anders Thomas Jensen es el ejemplo perfecto de eclosión de un talento emergente que hoy luce una extraordinaria carrera cinematográfica.

En este sentido, el Festival de Sevilla busca también ser plataforma de las nuevas voces del cine europeo, programando esta inauguración para dialogar con la esencia del certamen: la apuesta decidida por las óperas primas y los cineastas prometedores que nutren su programación. Esa misma vocación de impulso a nuevas miradas se traslada también a FRAME Sevilla, marco de las actividades de industria y formación, con talleres como Escribiendo en imágenes que impartirá Pablo Berger, cineasta español de proyección internacional, o el taller GUASA, un innovador laboratorio dedicado a la comedia y concebido para guionistas andaluces dirigido por el guionista Fernando Hernández Barral y tutorizado por el equipo de Sin gluten. De este modo, el festival se reafirma como un espacio de descubrimiento, aprendizaje y proyección para las voces llamadas a marcar el futuro del cine europeo.

Lo nuevo de Anders Thomas Jensen en la inauguración del SEFF

El 22º Festival de Cine Europeo de Sevilla abrirá este año su programación con el estreno nacional de The Last Viking, que llegará a la Sección Oficial tras las excelentes críticas cosechadas en Venecia y Toronto, y antes de su estreno comercial en España a principios de 2026, Anders Thomas Jensen culmina tres décadas de colaboración con el actor Mads Mikkelsen (Otra ronda, La caza…), esta vez en el papel delirante de un hombre que sufre un trastorno mental que le ha hecho olvidar todo y pensar que es John Lennon.

Las óperas primas aplaudidas en Cannes, Berlín, Locarno o Venecia eligen Sevilla para su estreno en España

Siguiendo con la Sección Oficial del festival, el certamen hispalense programa We Believe You, escrita y dirigida por Charlotte Devillers y Arnaud Dufeys, mejor ópera prima en la pasada Berlinale. Rodada en un solo escenario y con un argumento que se desarrolla casi en tiempo real, esta película de sutiles interpretaciones retrata la lucha de una madre por proteger a sus hijos del padre, en un sistema de justicia que pone el foco en ella. También competirá en la Sección Oficial Un anno di scuola, segundo largometraje de Laura Samani, tras la arrebatadora Pequeño cuerpo (Discovery Prix en los Premios del Cine Europeo).

En la Sección Embrujo, que acogerá las voces más audaces, cautivadoras e innovadoras del cine europeo, podrá verse Dandelion’s Odyssey, coproducción francobelga de animación proyectada en Annecy y en la Semana de la Crítica de Cannes, en la que cuatro semillas de diente de león luchan por la supervivencia en un escenario de catástrofe posnuclear. También formará parte de esta sección la enigmática, sugerente y lynchiana Olivia, escrita, dirigida y montada por la joven cineasta argentina Sofía Petersen, sobre una joven que busca a su padre, desaparecido en la montaña.

En la Sección Rampa, que reconoce la visión potente y singular de cineastas que están empezando su trayectoria, se darán cita un par de títulos limítrofes con el cine de género. Manuela Martelli y Ana Marija Veselčić recibieron el premio a la mejor interpretación en Locarno por God Will Not Help, un relato tenso y fascinante, con aires de western crepuscular, escrito y dirigido por la croata Hana Jušić. Por su parte, Vitrival, escrita y dirigida por Noëlle Bastin y Baptiste Bogaert, supone una interesante mirada a una pequeña y tranquila población belga donde dos jóvenes policías locales se enfrentan a una ola de vandalismo y suicidios.

Finalmente, la Sección Alumbramiento, destinada a películas al margen de los radares, acogerá la proyección de Renovation, una suerte de comedia romántica escrita y dirigida por la joven cineasta lituana Gabrielė Urbonaitė, en la que una joven se debate entre su novio y un obrero ucraniano con el que conecta de forma mucho más especial.

Por su parte, Sweetheart (Gioia mia), primer largometraje escrito, dirigido y montado por Margherita Spampinato, llega a Sevilla tras alzarse con dos premios en Locarno. La trama muestra la relación entre un niño inquieto y una anciana gruñona que se ven obligados a pasar un verano juntos en Sicilia, un relato que explora la brecha intergeneracional y la necesidad de escucharnos en una sociedad obsesionada con hablar más alto y más rápido.

Talleres con el cineasta Pablo Berger y con el guionista Fernando Hernández Barral

En el marco de FRAME Sevilla, el espacio profesional de esta cita con el cine europeo, se desarrollarán talleres, mesas redondas, encuentros, ciclos y jornadas destinados a la comunidad cinematográfica.

Así, Pablo Berger compartirá sus conocimientos y experiencia en el taller Escribiendo en Imágenes, una iniciativa del Festival de Cine Europeo de Sevilla y Fundación SGAE. Dirigido a estudiantes, aficionados y profesionales del sector audiovisual, el taller desarrollará a lo largo de 20 horas una serie de ponencias teóricas y actividades prácticas poniendo a estudio los casos concretos de escritura visual de las premiadas Blancanieves y Robot Dreams.

Las inscripciones deberán realizarse desde la web del Festival y permanecerán abiertas desde hoy 18 de septiembre hasta el 3 de octubre.