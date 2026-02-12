'Pequeños cinéfilos' y 'Tiempo de cine' en CaixaForum

El programa ‘Pequeños Cinéfilos’ de CaixaForum-Sevilla consolida su apuesta por la formación de nuevos espectadores a través de una propuesta estable de cine familiar que combina entretenimiento, educación y descubrimiento artístico. La iniciativa se articula en torno a una selección de títulos que, a lo largo del año, acercan a niños y adultos al mejor cine internacional, favoreciendo una aproximación temprana al lenguaje audiovisual y a la diversidad de estilos, técnicas y narrativas que conviven en la gran pantalla e intentando sembrar desde la infancia el gusto por las buenas historias y el respeto por la diversidad cultural.

La programación se organiza en ciclos monográficos que toman como hilo conductor a grandes autores, estudios de animación o temáticas específicas, permitiendo al público adentrarse en universos creativos singulares y reconocer las múltiples formas que puede adoptar el cine. Cada sesión se completa con una breve presentación a cargo del equipo educativo de Caixaforum para contextualizar la obra, facilitar su comprensión y enriquecer la experiencia. Tras la proyección, se invita a niños y familias a participar en un coloquio que fomenta el diálogo, la reflexión compartida y el pensamiento crítico. Además, los asistentes pueden descargar fichas educativas con información adicional y propuestas de actividades para prolongar la experiencia desde casa.

El ciclo arranca el próximo sábado 14 de febrero con Ponyo en el acantilado, una de las películas más emblemáticas del maestro japonés del anime Hayao Miyazaki. Estrenada en 2008 y dirigida a un público a partir de cuatro años, la cinta narra la amistad entre Sosuke, un niño que vive junto al mar, y Ponyo, un pez mágico que sueña con convertirse en humana. Con su habitual sensibilidad, Miyazaki construye un relato donde la fantasía se entrelaza con una profunda reflexión sobre la naturaleza, el equilibrio del mundo y el poder transformador del amor. La proyección tendrá lugar a las 16.30 horas.

Dos semanas después, el sábado 28 de febrero, será el turno de la no menos extraordinaria La canción del mar (2014), del irlandés Tomm Moore. Inspirada en los selkies del folclore celta, esta delicada película de animación sigue a los hermanos Ben y Saoirse en un viaje atravesado por la magia, la pérdida y la redención. Ganadora en los Premios del Cine Europeo y nominada al Óscar, la obra destaca por su original estilo visual artesanal y su emotiva banda sonora. Las sesiones se celebrarán a las 12.00 y a las 16.30 horas y serán gratuitas con motivo del Día de Andalucía.

El ciclo se completa el sábado 7 de marzo con Whale Rider (2002), de Niki Caro. Ambientada en una comunidad maorí de Nueva Zelanda, la película plantea el conflicto entre tradición y cambio a través de la historia de Pai, una niña decidida a convertirse en líder de su tribu, a pesar de que la tradición dicta que ese papel corresponde a un varón. Recomendado para mayores de 10 años, el filme ofrece una poderosa mirada sobre la identidad, la herencia cultural y la lucha por la igualdad de género. La proyección comenzará a las 16.30 horas.

La infancia en el cine

CaixaForum vuelve a apostar por el cine como experiencia colectiva con una nueva edición del ‘Cineclub Tiempo de Cine’, que se desarrollará del 13 de febrero al 15 de mayo. Más que un mero espacio de proyección, el programa se concibe como un foro de encuentro y diálogo en torno a grandes temas universales que atraviesan la historia del séptimo arte: la infancia, la memoria, la familia, la guerra o la identidad.

Cada ciclo propone tres películas que abordan una misma temática desde miradas y contextos distintos, acompañadas por una presentación y un coloquio posterior. En esta ocasión, el foco se sitúa en la infancia, un territorio fértil para explorar el descubrimiento del mundo, la pérdida de la inocencia y el primer choque con las normas sociales. El recorrido se abre mañana viernes 13 con Los 400 golpes (1959), obra clave de François Truffaut y pilar de la Nouvelle Vague, que retrata la rebeldía y el desamparo del adolescente Antoine Doinel en conflicto con la escuela y la familia. Continúa el 6 de marzo con La vida es bella (1997), de Roberto Benigni, una fábula conmovedora sobre el poder del amor y la imaginación en medio del horror de un campo de concentración, sigue el 17 de abril con Las niñas (2020), el retrato de final de la infancia con el que Pilar Palomero ganó el Goya, y culmina con una propuesta muy atractiva: la proyección de Y sin embargo... hemos nacido (1932), de Yasujirō Ozu, con acompañamiento musical en vivo del Caspervek Ensemble. Las sesiones, todas matinales (10:30h.), estarán conducidas por Carlos Colón, profesor, crítico y columnista de referencia de este diario.