El periódico que murió tres veces

Un perro carga con un ejemplar del 'Ya' con la noticia de la muerte de Franco.

La ficha Los directores del Ya. Juan Cantavella. CEU Ediciones. 374 páginas. 20 euros

Cerca de cumplirse los cincuenta años de la muerte de Franco, ese episodio disparó las ventas del periódico Ya hasta cerca de los doscientos mil ejemplares. Juan Cantavella (Almassora, Castellón, 1949), catedrático de Periodismo que formó parte de su redacción ha escrito Los directores del Ya (Ceu Ediciones).

La apasionante historia de un periódico que murió tres veces, que sobrevivió a la guerra civil y que sucumbió en plena democracia. En sus primeras cuatro décadas de existencia, tuvo cuatro directores; en las dos siguientes, las de su decadencia y caída, hasta 18 periodistas se pusieron al timón.

El Ya nace como el hermano pequeño de El Debate, de la Editorial Católica creada por Ángel Herrera Oria, diputado de la CEDA que llegó a ser obispo de Málaga. El Debate nace el 1 de noviembre de 1911. El Ya se pone en marcha el 14 de enero de 1935 como “diario de la noche”. La víspera se jugó un Real Madrid-Sevilla de Liga. La crónica de aquel partido la escribió el portero madridista Ricardo Zamora, que estudió en la Escuela de Periodismo de El Debate y fue el primer jefe de deportes del Ya. Ganó el Madrid 3-1 y fue el año que el Betis ganó la Liga.

Federico Salmón dirigió entre el 21 de marzo de 1933 y el 12 de enero de 1935 un total de 612 números inéditos. Lo que hoy llamaríamos números cero. Herrera Oria le ofreció seguir pero prefirió la política. Fue ministro con Lerroux, autor de la ley Salmón que defendía a los inquilinos de las casas alquiladas. Murió asesinado en Paracuellos del Jarama el 7 de noviembre de 1936.

Vicente Gállego (1896-1979), aragonés, será el primer director del Ya. Su publicación se verá interrumpida por cubrir el asesinato de José Calvo Sotelo el 14 de julio de 1936. Tras el 18 de julio, Gállego buscó refugio en las embajadas de Alemania y de Chile (en ésta nació una de sus hijas) y huyó a pie por la frontera de Francia. Fue el primer director de la agencia Efe.

Un detalle de la portada del 'Ya' del 23 de noviembre de 1975, que recogía la proclamación de Juan Carlos I como rey de España. / D. S.

Las maquinarias del Ya se utilizaron para imprimir Mundo Obrero y las revistas Quinto Regimiento y El Mono Azul. El Ya reaparece en los últimos meses de la guerra civil, 28 de marzo de 1939. Serrano Súñer, cuñado de Franco, les dijo que sólo podían sacar un periódico, el Ya o El Debate, pero no los dos. Como escribió García Escudero, al periódico fundado por Herrera Oria lo mataron los vencidos “y lo rematan los vencedores”.

El director del Ya en su reapertura será Juan José Pradera (1914-1976), donostiarra. Ocupó la dirección hasta 1952. Su padre, Víctor Pradera, y su hermano Javier fueron asesinados por milicianos en San Sebastián. Dos décadas después, el 9 de febrero de 1956, su sobrino Javier Pradera, uno de los fundadores de El País, fue detenido con otros estudiantes. Su tío, que ya había abandonado la dirección del Ya, recibió el castigo político de ser enviado como embajador de España a Damasco.

En 1952 llega el periodista que más tiempo estuvo en la dirección. Aquilino Morcillo (1913-1990), granadino. Uno de los siete directores andaluces que tuvo el diario Ya. Trabajaba en el Ideal de Granada. Se fue a Madrid cuando le prendieron fuego a sus instalaciones. Al enterarse de su reapertura el 1 de julio de 1936, un día antes coge el tren para Granada. El mismo viaje de Lorca.

En 1960, por las bodas de plata, estrenan nueva sede en la calle Mateo Inurria. A la inauguración acudió Franco con doce ministros. En la época de Morcillo se incorpora al periódico el colectivo Tácito. Ya con su sucesor, Alejandro Fernández Pombo (1930-2013), un artículo titulado Los sucesores publicado el 31 de octubre de 1975 le costó el procesamiento al director. Se negó a revelar el nombre de los firmantes del artículo, que se personaron en el juzgado el 15 de noviembre, cinco días antes de la muerte de Franco. Trece de ellos acabaron de ministros y subsecretarios de los Gobiernos de Adolfo Suárez.

A partir de Manuel Jiménez Quílez (1915-2001) empiezan los mandatos efímeros y la cuesta abajo, iniciada en 1976 con la salida de El País y Diario 16. Empezó en el Ya con 21 años. Fue uno de los periodistas que cubrió cuatro décadas antes el asesinato de Calvo Sotelo y buscó refugio en la embajada holandesa. Empezó el baile de directores, la implicación de la Iglesia (Juan Pablo II en su primera visita a España les donó cuarenta millones de pesetas) y los vaivenes empresariales.

El 14 de junio de 1996 el Ya dejó de salir, un mes después de la toma de posesión de José María Aznar como presidente del Gobierno. El 22 de noviembre volvió a salir en su etapa más ominosa, conducida por el abogado José Emilio Menéndez, que le puso la rúbrica del lodazal publicando una falsa entrevista con Antonio Anglés, autor del triple crimen de Alcásser, con unas falsas fotografías de un modelo brasileño.