Pessoa en una máquina de versos

Fernando Pessoa escribió unos emocionantes versos sobre el peso de la infancia y la identidad, la historia de un hombre que deja atrás al niño que fue para buscarse y entiende que sin ese yo primero no es nadie: “A criança que fui chora na estrada. / Deixei-a ali quando vim ser quem sou; / Mas hoje, vendo que o que sou é nada, / Quero ir buscar quem fui onde ficou”. Ese texto es uno de los poemas que reparte –en formato bilingüe, en portugal y en castellano– una máquina que, en vez de golosinas, chocolates o juguetes, entrega poesía a quienes depositan en ella una moneda de 50 céntimos, y pertenece al expositor de Cultura Portugal instalado estos días en la Feria del Libro de Sevilla (Felise), en los Jardines de Murillo.

El stand dispone al visitante todo un panorama de la literatura lusa, tan próxima en lo geográfico y en lo sentimental. “Pessoa y Saramago están al otro lado de la frontera, y aquí al lado también”, reza un cartel que adorna el espacio. El autor de El libro del desasosiego y el Premio Nobel conviven en una oferta que depara clásicos como Eça de Queirós y Camões o novedades, la más reciente A montanha de José Luis Peixoto, que ha llegado hace unos días a las librerías portuguesas y se vende como una primicia en Sevilla. Peixoto se enfrentó al fantasma de Saramago en una obra anterior, Autobiografía, y ahora regresa con una novela, por lo que se dice, tan sincera como alucinada, un proyecto “de enorme ambición” según la editorial Quetzal.

La misma ambición que guía las carreras del veterano António Lobo Antunes, que ya probaba con ese caudal en que se derrama su prosa en su primera novela, Memoria de elefante, uno de los títulos que se puede adquirir en el expositor de la Feria, o el más joven pero ya consagrado Gonçalo M. Tavares, que exhibe su erudición en un Diccionario de artistas editado en España por La Umbría y la Solana. Un volumen en el que el novelista se acerca a creadores como Cildo Meireles, Cindy Sherman o Francis Bacon, retratados con la originalidad y la fuerza que caracterizan al autor de Jerusalén. “Un texto tiene cabeza y es con esa cabeza con la que piensa. Basta un indicio visual para que el lenguaje se ponga en camino y avance por veredas estrechas y desvíos verticales, subidas y bajadas”, advierte el escritor en la Nota inicial.

En el stand de Cultura Portugal se muestran libros en castellano y en portugués, también propuestas bilingües, se presta atención a los autores brasileños y se cuidan “las editoriales alternativas”, cuenta Helena Girão. Poetas de Lisboa, publicada por el sello Shantarin, adentra a los lectores en el olimpo de la lírica del país vecino, a través de un quinteto en el que a Camões y Pessoa –y sus heterónimos– se suman otras voces que escribieron en la capital de Portugal como las de Cesário Verde, Mário de Sá-Carneiro y Florbela Espanca, una autora de vida tortuosa e incomprendida por sus coetáneos a la que el tiempo ha dado la razón. “Eu quero amar, amar perdidamente!”, exclama Espanca en uno de sus versos.

La oferta del stand de Cultura Portugal ha servido para que los editores descubran la literatura que se hace al otro lado de la frontera. “En la Feria del Libro de Madrid un editor nos preguntó qué recomendábamos, y de ahí salió la traducción de A charca, de Manuel Bivar”, revelan las responsables de la caseta.

Este escaparate de la creación portuguesa revela asimismo el auge que ha experimentado en los últimos años el libro ilustrado “que hoy tiene una gran calidad, muchos de los títulos se han publicado en España”, informa Girão. También, entre los fondos seleccionados, asoman recetarios de la deliciosa cocina nacional: en las páginas de A la mesa en Portugal, por ejemplo, se detallan los pasos para elaborar bacalao a la manera de Gomes de Sá, guiso de cerdo al estilo del Algarve o queijadas de Sintra, entre otros platos.