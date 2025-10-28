La Feria del Libro de Sevilla cierra este miércoles por las alertas de lluvia

La Feria del Libro de Sevilla (Felise) interrumpe mañana miércoles 29 su jornada, por recomendación del Cecop, ante las alertas de lluvia y viento previstas, según informaron desde la cita, un cierre que ya se produjo el año pasado en alguna jornada por las inclemencias del tiempo.

Ante la notificación recibida por el CECOP, con motivo de la alertas amarilla y naranja de lluvia y viento, previstas para mañana miércoles día 29, la Feria del Libro afrontará un parón durante todo el día suspendiendo todas las actividades previstas.

El cierre de los Jardines de Murillo, notificado por el Cecop, "nos emplaza al jueves día 30 en que está previsto se retomen las actividades con normalidad, tan pronto se abran de nuevo los Jardines", señalan desde la Felise.