Un podcast que está de cine (y nominado)

La cultura es algo que se lee, y se escucha, y se observa, y se discute, y se ignora, pero sobre todo se recuerda. La cultura adquiere su forma definitiva cuando la creación se convierte en recuerdo. Cuando el libro, la pintura o el filme alcanza esa altura de lo memorable –una palabra bastante cursi y perdón por traerla-. Además de todos estos significados, de todas estas conjeturas, la cultura es también comunidad. La cultura es lo que se comparte. “Lo que ponemos en común”, dijo un editor.

Sobre obras antológicas –o memorables, si se acepta lo cursi-, sobre películas, sobre lo que ponemos en común, lo que compartimos, saben mucho en el podcast Anochece, que no es poco, dirigido por el periodista Arturo Hacha con la participación de una “amplia nómina de colaboradores”. Por ejemplo: el también periodista Álvaro Ochoa o el columnista de Grupo Joly Rafael Castaño –popular concursante televisivo-. Todos ellos, cada jueves, tienen cita a las diez de la noche en la emisora Neo FM para hablar de películas “desde un prisma libre y desenfadado”. Es un poco “como lo de Garci, pero sin fumar”, apuntan desde un tono bienhumorado. El podcast Anochece, que no es poco ha sido nominado en la categoría Otros Formatos de la trigésimo octava edición de los Premios Asecan del Cine Andaluz, la cual se celebra este sábado en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla. Compiten con el podcast Drama o qué y la serie de ficción sonora El cielo inalcanzable.

Anochece, que no es poco, la propuesta, comenzó hace ahora casi diez años con un proyecto cuyo germen viene de la facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, donde se conocieron los promotores del programa. La idea, en un principio, fue trabajar un espacio dedicado a la información del deporte, con título La voz deportiva, aunque con el paso del tiempo la iniciativa tomaría los registros de hoy. “Nosotros antes hacíamos otro tipo de contenido. Hacíamos un programa de deporte –ya éramos tres personas en el equipo-. Una de ellas era Rafa Castaño, que ganó el bote más grande del programa Pasapalabra. A mi juicio, Rafa Castaño es una de las personas más cultas de España; y también estaba por aquel entonces Álvaro Ochoa, para mí es uno de los mejores periodistas de Sevilla. Con estos miembros decidimos hacer ese viraje del deporte a lo cinematográfico, pues era habitual que quedáramos muchas veces para hablar de cine, de películas. Así empezamos”, declara Arturo Hacha.

“El cine es una respuesta para la vida”, reflexiona Hacha

Con esa naturalidad, esa ausencia de pretensiones, se ha ido trabajando una apuesta ya sólida y con un bagaje de casi 300 episodios. Una clave de esta propuesta, duradera, sostenida, se sustenta en el “cariño” que los integrantes del equipo le “tienen al cine”, asegura Hacha. “Hay gente que queda los jueves para echar una pachanguita de fútbol sala y nosotros quedamos para hablar de cine. Nos lo tomamos como una excusa para vernos”, explica el director del programa. A este ambiente distendido, cómplice, amical, habría que sumarle un contenido heterogéneo, en absoluto exclusivista, que abarca desde “Buscando a Nemo hasta Sonata de otoño”, recuerda Arturo Hacha. Es decir, en Anochece, que no es poco pasamos de “una película de Ingmar Bergman, muy intimista, sueca, a lo hollywoodiense, que también nos encanta”. “Intentamos abrir mucho el abanico”, resume Hacha.

Esa amplitud de enfoques, de temas; esa pluralidad –aquí otra palabra que define a la cultura- al final converge en una motivación. Toda la estructura del formato, de los colaboradores a las películas, de la escaleta a las grabaciones, obedece a una razón. Una idea propicia todo este trabajo: “El cine es una respuesta para la vida”, reflexiona Hacha. “Esto es un comentario muy típico, pero puedes tener el peor de los días, un día terrible, que en buena parte se soluciona poniéndote una película. Tú te pones una película y sabes que vas a estar bien. Sabes que ese rato, esa hora y media, o esas dos horas, te vas a olvidar un poco de todo. Creo que esa es una de las grandes fortalezas del cine”, concluye.

Anochece, que no es poco está disponible en plataformas como IVoox y Spotify. También en el encuentro semanal en Neo FM, cada jueves, a partir de las diez de la noche. Un ratito, comenta su director, que supone “especie de liberación” y “mucha realización personal”. Un ratito, en definitiva, para detenerse en la conversación pausada en torno al cine. A estos diez años de trayectoria se suma ahora una nueva “realización”: la nominación en la categoría Otros Formatos de la próxima edición de los Premios Asecan del Cine Andaluz. Este sábado sabremos el desenlace de la última trama de este podcast que cumple aniversario. De este podcast que reúne dos elementos esenciales de la cultura: conversar y compartir.