Las imágenes de la presentación de 'Miradas inquietas', una obra de Pablo Antonio Fernández

El catedrático de Derecho Internacional Público, Pablo Antonio Fernández Sánchez, ha presentado su último libro, Miradas inquietas, en su casa académica, que considera otra “casa” además de la Universidad de Huelva: la Universidad de Sevilla. El subtítulo del libro, “De un mundo desordenado a un orden mundial humillado”, ofrece una pista clara sobre su enfoque, explorando los desafíos y tensiones que atraviesan las relaciones internacionales en la actualidad.