Presentación del libro 'Miradas inquietas', de Pablo Antonio Fernández
Presentación del libro 'Miradas inquietas', de Pablo Antonio Fernández / Juan Carlos Vázquez Osuna

Las imágenes de la presentación de 'Miradas inquietas', una obra de Pablo Antonio Fernández

La obra combina análisis riguroso con una mirada crítica sobre el impacto de los conflictos y desequilibrios globales en el orden mundial contemporáneo

El orden mundial está humillado y loco, loco, loco

El catedrático de Derecho Internacional Público, Pablo Antonio Fernández Sánchez, ha presentado su último libro, Miradas inquietas, en su casa académica, que considera otra “casa” además de la Universidad de Huelva: la Universidad de Sevilla. El subtítulo del libro, “De un mundo desordenado a un orden mundial humillado”, ofrece una pista clara sobre su enfoque, explorando los desafíos y tensiones que atraviesan las relaciones internacionales en la actualidad.

