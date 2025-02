Los protagonistas de 'Berlín' valoran el rodaje de la segunda temporada en Sevilla: "Va a haber una mirada curiosa de la ciudad"

La serie Berlín, spin-off de La Casa de Papel, se encuentra inmersa en el rodaje de su segunda temporada, en la que Sevilla será el escenario principal de la trama. La producción de Netflix y Vancouver Media, encabezada por Pedro Alonso en su icónico papel, graba en la capital hispalense varias escenas que formarán parte de los ocho episodios de esta nueva entrega.

Berlín supuso una apuesta arriesgada dentro del universo de La Casa de Papel (2017-2021). No solo por mantenerse bajo la sombra de lo que se consagró como un fenómeno global, sino por el cambio de estilo que los guionistas decidieron aportar. Mientras que en la serie original Berlín era un personaje complejo con un aura de grandeza y narcisismo, en la primera temporada de su spin-off se exploró una faceta más humana y romántica, con una narrativa más desenfadada.

Estrenada en diciembre de 2023, la serie (creada por Álex Pina, al igual que La Casa de Papel) consiguió un éxito arrollador y, poco más de un año después de su estreno, está asentada en el Top 10 de series de habla no inglesa más vistas en la historia de Netflix. No resultó sorprendente, por tanto, que hace unas semanas se confirmara la producción de una segunda temporada.

Pedro Alonso destaca que “la noticia increíble fue que nadie podría haber dicho que íbamos a sobrevivir a la primera temporada, con un cambio de género tan razonado y peligroso. Ahora se va a volver al género, más al rock & roll y peligro, sin negar la comedia romántica. Se pone más oscuro”.

La serie contará con ocho episodios y, entre las novedades del reparto, destaca la incorporación de Inma Cuesta, quien interpretará a Candela, una sevillana que será el nuevo interés romántico de Berlín. La actriz adelanta que "Candela es puro temperamento y fuego. Eso va a dinamitar a Berlín. Son dos contrapuntos. Va a dar mucho juego y va a crear bastante movimiento".

Sevilla, gran escenario del nuevo golpe

La capital andaluza será una pieza clave en la historia, ya que en ella se perpetra el golpe principal de la temporada. El rodaje en Sevilla comenzó a principios de febrero y ha llevado al equipo de producción a diversas localizaciones emblemáticas como el Palacio de Motilla, la Facultad de Bellas Artes, la Plaza de España, el Barrio de Santa Cruz, las Setas y el Puente de Triana. En una de las secuencias más llamativas grabadas hasta la fecha, se pudo ver a Pedro Alonso navegando por el río Guadalquivir en una embarcación, pasando varias veces bajo el puente de Triana.

La grabación en el Patio de las Banderas, llevado a cabo en los últimos días, evidenció aún más la intención de proyectar la esencia de la ciudad en la serie, ya que el equipo de Vancouver Media transformó el lugar en un restaurante decorado con balcones engalanados con trajes de flamenca y flores. Tristán Ulloa, que regresa en esta nueva entrega dando vida a Damián, destacaba que "esta serie tiene proyección internacional y no deja de vender algo sublimado", a lo que Pedro Alonso añadía que "hay algo de mitología. Va un punto y pico por encima de la realidad".

Pedro Alonso: "Va a haber una mirada curiosa de Sevilla en la segunda temporada de 'Berlín"

La elección de Sevilla no ha sido fortuita. Según revelaba Alonso, Vigas, director de fotografía de Vancouver Media, lleva años insistiendo en rodar en la capital andaluza: "Mucha de la fotografía y del imaginario visual de Vancouver es de Sevilla. Lleva cerca de diez años comiéndole la cabeza a Álex Pina para rodar aquí. Conoce muy bien la ciudad. Va a haber muchas cosas paradigmáticas de Sevilla, pero también una mirada de la ciudad curiosa".

El actor que encarna a Berlín asegura que no se esperaba "para nada" esta localización y que tiene "interés en ver el canon y adónde lo llevan".

Pedro Alonso y Tristán Ulloa graban la segunda temporada de 'Berlín' en Sevilla / Netflix/Felipe Hernández

Inma Cuesta apuntaba que este cambio de escenario traerá consigo una transformación en la narrativa: "Se pasa de algo tan europeo como París a España. Eso va a modificar el tempo y la manera de entender la historia". Además, resaltaba que "hay otro personaje más, que es el escenario de la historia: Sevilla, Madrid, San Sebastián... Por ejemplo, a través de mi personaje, que es una representación típica de lo que fuera de nuestras fronteras se entiende como España".

Un rodaje al nivel de las grandes producciones

El equipo de Berlín, formado por 88 personas, lleva ya tres semanas de grabaciones en Sevilla, con jornadas de trabajo de ocho horas diarias de lunes a viernes. La Film Office y el Ayuntamiento han facilitado el desarrollo de la producción, algo que la productora ejecutiva Cristina López ha valorado especialmente, ya que "para Álex Pina era importante grabar en España".

Rodaje de la segunda temporada de 'Berlín' en Sevilla / Netflix/Felipe Hernández

Tristán Ulloa resaltaba la magnitud del rodaje, que se alargará hasta superar los ocho meses en varias zonas de España: "Es muy estimulante trabajar así. Muy intenso, muchas horas, rodajes de nueve meses para ocho capítulos. Algo que no ha hecho ni Juego de Tronos". También destaca que "el equipo que hay detrás de las cámaras es gente muy exigente cada uno en su campo. Hay una excelencia que no había vivido tan fuerte como ahora".

Expectativas de la segunda temporada

Tras el éxito de la primera temporada, la presión para la segunda entrega es alta, pero el equipo confía en superar las expectativas. Pedro Alonso reflexionó sobre el desafío: "Yo morí en la segunda temporada de La Casa de Papel, y mira dónde estamos ahora. Nuestro trabajo es que la presión, si existe, se enfoque en la acción". Inma Cuesta, por su parte, admitió que el éxito de la primera temporada ha elevado las expectativas, pero confía en que la nueva entrega "sorprenderá al público".

Pedro Alonso: "Nuestro trabajo es que la presión, si existe, se enfoque en la acción"

A nivel narrativo, Ulloa afirmaba que "hemos leído tres o cuatro guiones. Si hay una evolución, no sabemos exactamente hacia dónde, lo intuimos. No podemos desvelar gran cosa".

Berlín, un personaje en constante evolución

Uno de los mayores atractivos de la serie sigue siendo su protagonista. Pedro Alonso reflexiona sobre la evolución de Berlín como personaje: "Con Álex en la escritura, digamos que ha plantado una nave. Siempre he tenido que reeditar las claves con las que he trabajado, dando una vuelta a la faceta. Actoralmente, para mí es uno de los valores. Ahora hay variables nuevas que rompen el sistema de coordenadas de mi personaje. Algo le va a dar la vuelta. Si tú pensabas que la dirección es una, el ángulo va a cambiar porque entra un personaje nuevo, la trama se tuerce en otra dirección... Hay otro meneo fuerte comparado con la primera temporada. Mi objetivo es reeditar mi compromiso para no acomodarme".

El legado de 'La Casa de Papel' y el universo de Berlín

El impacto de La Casa de Papel en la cultura popular es innegable. Desde el icónico "Bella Ciao" hasta las máscaras de Dalí, la serie creó una mitología a nivel internacional que trascendió las pantallas. Berlín, como precuela, ha logrado mantenerse a la altura, explorando los orígenes del personaje y ampliando el universo creado por Álex Pina. "Entras en esa mitología con precauciones", comentó Tristán Ulloa. "Es bonito que esta historia explique por qué Berlín es como es".

Tristán Ulloa: "Es bonito que esta historia explique por qué Berlin es como es"

Con Sevilla como escenario principal y un equipo comprometido con la excelencia, la segunda temporada de Berlín promete consolidar el legado de una de las series más audaces y exitosas de Netflix. El rodaje continuará durante una semana más, y los fans ya esperan con ganas ver cómo la capital andaluza se convierte en el telón de fondo del próximo gran golpe de Berlín y su equipo.

Aunque todavía no hay definida una fecha de estreno, sí está confirmado que la segunda entrega de Berlín se estrenará simultáneamente en los 190 países donde está activa esta plataforma de streaming.