Radio Macandé vuelve a los escenarios: "El público quiere escuchar todos nuestros éxitos juntos"

Juan Luis Mendoza es, junto a Abel Romano, el corazón de Radio Macandé, la banda de flamenco fusión -cuidado con lo de flamenkito- que conectó con toda una generación hace veinte años. Primero con la voz de Juanito Makandé -ahora reconvertido en el guitarrista Juan Medina- y más tarde con la del también emancipado Raúle, sellaron una música hecha de sol, frescura e historias sencillas que a principios de los 2000 rodó en miles de cedés -¿se acuerdan de ellos?- y se hizo omnipresente en playas, parques y plazoletas de los barrios de toda Andalucía. Siete discos después Dame tus besos, La Lola o Dime dónde está el camino resurgen con una nueva puesta en escena con la que el dúo quiere satisfacer a sus miles de fieles seguidores. El dúo actuará en Málaga (17 de octubre), Granada (6 de noviembre), Córdoba (8 de noviembre) y Almería (27 de marzo) con un directo "totalmente renovado". Hablamos con el músico linense de su regreso, trayectoria y visión de la música actual.

Pregunta.¿Qué ha motivado su vuelta a los escenarios?

Respuesta.El mero hecho de que nunca hemos hecho un concierto con todos los éxitos de Radio Macandé. Tenemos siete discos y eso no cabe en un show de una hora y cuarto. El propio público nos decía que le faltaban algunas canciones. Solíamos cambiar la lista de temas, pero siempre se nos quedan singles fuera.

P.¿Han compuesto canciones nuevas?

R.Hemos incluido tres canciones inéditas, que con el resto suman 34 temas en el directo. Cada disco nuestro tiene un color. Nuestras canciones son muy rítmicas, el disco Buena Onda es mucho más pop, ha costado encajarlo porque el resto del concierto es muy movido, pero lo hemos conseguido. Además, nos hace ilusión traer la canción de Una luz se apaga, que se hizo viral con la muerte del futbolista de Antonio Puerta, y ahora en TikTok se homenajea mucho con esa canción a gente que fallece. Curiosamente, nunca la hemos tocado en directo.

P.¿Hacia dónde considera que ha evolucionado su sonido y su forma de componer?

R.Lo que cambia son las vivencias. Éramos muy jóvenes en nuestros primeros discos, ahora todo tiene más peso. Aunque siempre nos hemos basado en historias reales, ahora hablamos de otra manera. Escribimos al desamor, a la familia, a nuestros hijos, usando palabras más serias y emociones más profundas también. En cambio, nuestro sonido se mantiene igual, porque mezclamos muchos géneros. Nosotros fuimos pioneros en fusionar con el disco-funk, y ahora lo estamos haciendo con el afrolatino, pero siempre con el sabor andaluz que imprimimos nosotros.

P.La pregunta es inevitable: ¿que han hecho en este tiempo inactivos?

R.Necesitábamos parar y analizar. Este tiempo fuera de los escenarios lo hemos dedicado a componer y repensar nuestro directo. Queríamos actualizarlo, adaptarlo a como se están haciendo las cosas hoy en día. Hemos presentado nuestra nueva banda en el tema Nos une el destino. Ha sido un trabajazo, pero hemos incorporado un batería brasileño, un pianista francés, uniéndose con músicos andaluces. No era fácil encontrar músicos que pudieran crear ese sonido.

P.¿Qué relación han mantenido con sus fans el tiempo que han estado inactivo?

R.Por redes sociales seguimos estando muy unidos, dando contenido nuevo y reaccionando a cómo viven ellos nuestras canciones.

P.En 25 años la música ha cambiado bastante, entre otras cosas apenas se ven grupos, prima el artista en solitario.

R.La música actual me aporta muy poco, todo se hace muy rápido. Nadie se para a construir un sonido. Nosotros no nos parecemos a nadie, ahora todo el mundo suena igual. Se tiende a imitar al que triunfa, pero eso te convierte en un solista imitador, pero te aleja de tu verdadero camino. Hay que hacer un ejercicio de estudio y nutrirte de músicos de antes, no solo del que triunfa ahora. No encuentro nada que me enriquezca culturalmente ahora.

P.El flamenco pop o el flamenco fusión arrasó en su época pero nunca ha dejado de ser un género apreciado y exitoso, ¿cuál cree que es la clave de su popularidad?

R.Esa música siempre es fresca, se regenera porque aunque haya otras modas, la nuestra es muy amoldable. Se fusiona muy bien con otras músicas que nunca pasan de moda, como el reggae, el son, el rock, el funky… Eso la mantiene viva. Incluso funciona bien con las bases urbanas.

P.Muchos aseguran que hoy en día es más difícil vivir de la música que hace 20 años…¿se han pensado bien lo de la vuelta?

R.Hay muchos artistas y, de ellos, muchos sobrevalorados. Pero el público manda, sobre eso no podemos decir nada, aunque desde el punto de vista profesional vemos que gente que no está a la altura ocupa lugares inaccesibles para quienes tienen talento. Eso hace que el criterio del público se empobrezca. El artista nuevo, aunque dispone de más medios para la difusión, en realidad lo tiene más difícil que nosotros cuando empezamos.