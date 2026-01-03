No confíes ni en tu sombra

La ficha ** 'Relay'. Thriller, EEUU, 2024, 109 min. Dirección: David Mackenzie. Guion: Justin Piasecki. Fotografía: Gilles Nuttgens. Música: Tony Doogan. Intérpretes: Riz Ahmed, Lily James, Sam Wothington, Willa Fitzgerald, Matthew Maher.

Apenas cuarenta minutos aguanta en pie el castillo de naipes sobre el que se sostiene este thriller de David Mackenzie, de quien recordábamos el sólido neo-western Comanchería. Cuarenta minutos en los que seguimos a Riz Ahmed (Sound of metal) por las calles y rincones industriales de Nueva York como solitario y silencioso agente libre de una compañía que se encarga de proteger a informadores e intermediar para que las irregularidades, delitos o fraudes en corporaciones y empresas no queden impunes.

Cuarenta minutos de acción, seguimiento y pocas palabras más allá de las comunicaciones cifradas entre nuestro protagonista y su clientela, ahora una joven empleada de una compañía farmacéutica (Lily James) que tiene un informe que compromete seriamente a su ex-empresa, a su vez vigilada por otro comando-espía que la extorsiona y chantajea.

Y hasta ahí. Porque Relay se adentra entonces en una improbable atracción mutua, la innecesaria indagación psicológica en el perfil (adicto) de nuestro personaje, hasta entonces misterioso y efectivo, y un juego del gato y el ratón que se deja por el camino la verosimilitud y el punto de vista entre giros y revelaciones de trilero y escarceos hitchcockianos que, como el de la escena en la sala de conciertos, se quedan en un quiero y no puedo de guiño cinéfilo.

Si el principal problema de Relay es la inconsistencia de su guion y su deriva, Mackenzie al menos le pone al asunto una cierta elegancia de género que saca partido de localizaciones y ambientes urbanos por encima del enredo o la escasa entidad de los personajes en juego. Pero poco más.