Rels B: todas las letras del género

En esta cultura de 2025 -en todo está presente- de los eventos masivos, el ocio desbordado, la expresión estridente, la imagen extravagante; en esta actualidad nuestra en la que todo suena demasiado alto, y no hay tiempo para la pausa, el sosiego, la introspección -alguien sacará ventaja de esto-; en esta coyuntura, esto te ha tocado, en la que predomina la agitación y lo exagerado, en la que todos tenemos, por obra de TikTok o Instagram, algo que decir, una identidad, una protesta, un símbolo que defender, una novia guapa con la que cenar o un viaje caro del que presumir, triunfa este género que se denomina música urbana. Una escuela que consiste en la actitud desafiante, en el culto al ego -yo frente a la comunidad-, en el verbo soberbio. Si esta propuesta es la que predomina en una generación es porque es reflejo del tiempo que hoy discurre en nuestros relojes y que otros dirán en las crónicas. Todo cuadra.

Con este panorama vino al Cabaret Festival, a Mairena del Aljarafe, Rels B, en cuyo nombre se predisponen todas las letras de un género, todo el abecedario de la cosa urbana -de la A a la Z-. Sonó 1 de enero, Puntacana, puntual, a las diez de la noche, y diez minutos después, el éxito Tú vas sin, tema que suena en todos los TikTok de niñas que visten de Zara, tía, y acumulan deseos y fuegos y pocas cenizas.

"Yo la quería pa' mí, mi bebeci-, bebeci-. / Una varita diseñó su cuerpo / y la verdad, si está más buena, explota. / Ella tiene el truquito, el pasito de baile. / Yo me la pegué pa' que baile, me baile", cantó Rels B en una noche, Centro Hípico de Mairena, en la que ellos trotaban perfiles de malos de instituto y ellas iban por las pistas de una sensualidad que recordaba a una primavera o a un otoño. Según fuesen los recuerdos. Según nos fuese la historia.

Más temas conocidos de Rels B, Cómo dormiste?: "Mami, respect. / Ese culo tú lo mueves nivel expert. / Hecha de laboratorio como Dexter. / Vivir dentro de ti, mami, quiero ser tu huésped". No es José Luis Perales ni Manuel Alejandro nuestro Rels B, pero en este catálogo de cuerpos, deseos y concupiscencia, quizá se agradezca las sutilezas de estas imágenes.

Rels B tiró también de repertorio vintage -todo lo vintage que se puede permitir un artista nacido en 1993- con Tienes el don. Ritmos más cercanos al hip hop de escuela antigua. "Gracias por tantos años juntos y larga vida al hip hop", manifestó, enérgico, tatuado, carismático, Rels B.

Un artista también "enamorado". Así lo confesó a su gente -a su encendido público- con Te regalo: "Te regalo mis ojos si un día / no puedes ver más allá del sol. / Te regalo mi tiempo / y sé que de todas no hay mejor inversión". Una respuesta unánime, a coro, siguiendo la letra, siguiendo el instante romántico entre "estás dura sin ir al gym" y esos símiles.

Impresionó la entrega en Un desperdicio. La intensidad escénica continuó con Me gustas natural. La fiesta iba alcanzando la hora y la energía -esa energía que pedía Rels B- se mantenía en forma, cuidada, espléndida. Al igual que muchos de los cuerpos por aquí presentes, en este Centro Hípico en el que cabalgó el sonido del rap, del reguetón, de lo latino.

La noche, penúltimo concierto de Rels B en 2025, se cerró con el frío del otoño en las calles aledañas al auditorio de Mairena del Aljarafe. Y con aire de primavera en los ojos de este público que parece recién estrenado; de este público sensual y seguro de sí; este público reflejo de una época.