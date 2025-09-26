Love of Lesbian se desvincula del Interestelar por sus vínculos con la empresa KKR

Love of Lesbian ha anunciado este viernes que se desvincula de los festivales en los que la empresa KKR tenga participación accionarial, lo que incluye según esta banda catalana de rock e indie pop al Interestelar de Sevilla, que hace unos días anunció su participación para la edición de 2026.

"Hemos necesitado tiempo y muchas conversaciones para tomar esta decisión ya que conlleva consecuencias que, a veces, no se ven a simple vista", publicó la banda en su página de Instagram.

La decisión se enmarca dentro de la ola de respuesta global a Israel por la masacre perpetrada en la franja de Gaza. "En algunos conciertos pasados ya habíamos expresado nuestra postura sobre este genocidio del pueblo palestino, desde el altavoz que nos proporciona el escenario, intentando ser un pequeño caballo de Troya desde dentro".

Esta decisión supone inevitablemente renunciar a algunos festivales con los que ya tenían conversaciones avanzadas para 2026, "pero creemos que la coherencia con lo que pensamos y sentimos ahora mismo debe prevalecer".

El grupo catalán, cabeza de cartel en el Interestelar Sevilla 2025, también han querido aclarar que siempre se han sentido bien tratados por estos festivales.

"En realidad ese fantástica relación forjada a través de los años ha hecho que nuestra decisión haya sido aún más difícil de tomar porque conocemos a los equipos humanos que hay detrás de ellos y que nada tienen que ver con toda esta situación".

"Creemos que la coherencia con lo que pensamos y sentimos ahora mismo debe prevalecer", dicen desde la banda

Por su parte, el festival Interestelar de Sevilla ha publicado en sus redes sociales un comunicado oficial en el que explica que Love of Lesbian ha decidido cancelar "de manera unilateral" su participación, pese a haber confirmado su asistencia tras el FIB y "con pleno conocimiento desde hace tiempo de la polémica generada".

"Hace apenas dos semanas todo estaba en orden y, además, hemos explicado públicamente que las acusaciones eran falsas. Aún así, la banda ha rechazado reunirse con nosotros para contrastar la información y aclarar cualquier duda antes de tomar esta decisión", indicó la organización.

El festival confía en que la banda mantenga la "coherencia" con los motivos de su decisión y que actúe en consecuencia con el resto de compromisos musicales que tenga "para no caer en una doble moral que nos pretende situar en un escalón por debajo de ellos".

"Sentimos profundamente la decepción que esta noticia pueda causar a quienes esperaban disfrutar de su concierto. Muy pronto anunciaremos la nueva programación y horarios. Interestelar Sevilla sigue adelante, con la misma pasión de siempre y con la música como verdadero punto de encuentro", señalaron desde el festival.