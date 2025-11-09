La Reyna Gitana y Lola Vega unen copla y flamenco en un canto a la esperanza y la solidaridad

La fuerza de la copla y la emoción del flamenco se funden en un mismo escenario con el espectáculo que protagonizan La Reyna Gitana y Lola Vega, una propuesta artística que va más allá de la música para convertirse en un mensaje de esperanza y compromiso social que tendrá lugar en el Teatro de la Fundación Cajasol de la calle Chicarreros, el próximo 14 de noviembre a las 20:30 horas.

La Reyna Gitana, reconocida por su voz poderosa y su capacidad para transmitir verdad y sentimiento, recorre las raíces más puras del flamenco con una interpretación única y conmovedora. Cada actuación suya es una entrega absoluta, donde el arte se transforma en emoción y las letras cobran vida con intensidad.

A su lado, Lola Vega, ganadora de más de 19 premios de copla, saxofonista y artista polifacética, aporta la calidez, la fuerza y la sensibilidad de una voz que representa la nueva generación de la copla andaluza. Su puesta en escena es cercana, luminosa y profundamente emocional. Juntas, forman un tándem artístico que conjuga tradición y compromiso, ofreciendo un espectáculo que emociona y deja huella. Este año, además, su arte se pone al servicio de una causa solidaria: el Proyecto Horizonte, iniciativa que centra esta propuesta donde la música se convierte en instrumento de unión, esperanza y ayuda. Una cita para disfrutar, sentir y creer en el poder transformador del arte.