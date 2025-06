Gala de Autismo Sevilla: Cuando reivindicación y fiesta se unen desde hace 25 años

Hace 25 años el esfuerzo y coraje de unas familias hicieron posible una gala que no solo sirvió para recaudar fondos para la asociación, sino también para dar a conocer las diferentes realidades que hay detrás de una persona con autismo. Ayer por la noche, casi dos mil personas se dieron cita en el Real Club Pineda de Sevilla para celebrar la XXV Gala de Autismo Sevilla. Detrás está el esfuerzo y compromiso de personas como Bea, Cristina, Mercedes, Marcos o Juanlu y, así, hasta dos mil remando en una misma dirección y con un objetivo claro: visibilizar el autismo con todos sus matices.

El director general de Autismo Sevilla, Marcos Zamora, explicó que la gala es un termómetro de cómo ha ido cambiando tanto la asociación como la sociedad. "En la primera hubo que contar qué era el autismo. Hoy, afortunadamente, después de 25 años y gracias a la gala y muchas otras cosas de las que de las que hacemos para sensibilizar a la sociedad, es cierto que el autismo ya es una discapacidad conocida, pero aún queda mucho camino dentro de ese espectro del autismo, de cómo es el día a día de las familias, y todavía son muchos mitos los que rodean a esta neurodivergencia", afirmó.

Los concejales José Luis García y Blanca Gastalver acudieron a la gala de Autismo Sevilla / José Ángel García

" Las personas con autismo tienen muchas dificultades para gestionar aspectos básicos del día a día, para enfrentar las situaciones novedosas, para entender situaciones sociales y, a pesar de que muchos de ellos han hecho un gran esfuerzo para adaptarse, necesitamos que la sociedad sea muy comprensiva, y cuenten con apoyos a nivel educativo, de sanidad, de la cultura y del ocio para que ellos puedan participar en igualdad de condiciones!, reivindicó Marcos Zamora.

Uno de los aspectos más destacados de esta gala es que todo está hecho por las familias. Es como una gran fiesta del encuentro en la que, además, se recaudan fondos que recaen directamente en ellos, como ocurre con los campamentos de respiro para las familias. "En las galas se genera una energía muy positiva de compartir, de hablar, de conocerse", explicó Zamora.

María de los Ángeles Maisanaba, Marcos Zamora, Mercedes Molina, Elena Rando, Juan Luis Muñoz Escassi y Ángela de Madariaga Parias. / José Ángel García

La presidenta de Autismo Sevilla, Mercedes Molina era una de las personas más felices en esta gala que cumplía 25 años. "Cuando empezamos, uno de nuestros objetivos era que se conociese qué significaba el trastorno autista y qué necesidades tenían estas personas y sus familias. Así pasamos en estos 25 años de no tener nada a tener un centro integral de recursos con servicios desde evaluación y diagnóstico hasta incluso residencia para personas con grandes necesidades de apoyo". El objetivo de Autismo Sevilla es "cubrir todo el ciclo vital de estas personas y, como el trastorno es muy amplio y somos capaces de dar atención a cada persona según sus necesidades porque tenemos un grupo de profesionales especializados y un grupo de apoyo especializados, que es lo importante para atenderlos", aseguró la presidenta.

De este modo, la asociación tiene una residencia donde ya hay 14 personas, además de servicios para todo el ciclo vital, desde evaluación y diagnóstico, atención temprana, gabinete, un colegio especial para personas con autismo con altas necesidades de apoyo, dos unidades de día para adultos, A esto se suman servicios de ocio y tiempo libre para que las personas con autismo puedan hacer aquello que les gusta, con los apoyos que le acompañen para que eso sea posible y también un servicio de respiro, "que son campamentos que hacemos para que los padres también tengan unos ocho días de vacaciones donde podéis recargar pilas porque,vivir con una persona con autismo, aunque tengan altas capacidades en algunos casos, es complicado porque tienes que estar muy atento, el día a día es difícil", afirmó Mercedes Molina.

Gran ambiente en la 25 Gala de Autismo Sevilla en el Real Club Pineda / José Ángel García

Para la presidenta de Autismo Sevilla, la gala tiene un valor añadido, "con ella la familia se siente parte de Autismo Sevilla y que todos juntos colaboramos por garantizar lo mejor para nuestros hijos. Aquí puede haber como unas 90 familias trabajando en todo el montaje, el desmontaje, la venta de entradas, recoger las comidas, etc. Se hace piña entre los padres. Cuando empezamos éramos tres familias y ahora socias, somos 200 familias, pero atendemos a 1.000 personas que no todos son socios", recordó. Pero no queda aquí, desde Autismo Sevilla miran siempre al futuro. "Queremos consolidar los servicios que tenemos puesto en marcha y avanzar en la etapa madura, que es donde más necesidades hay de vivienda, de residencia, porque ahora estamos los padres, pero mañana no vamos a estar y nuestros hijos necesitan tener vivienda", advirtió.

Entre los asistentes, la delegada territorial de Inclusión Social y Juventud, Luisa Cava, los concejales José Luis García y Blanca Gastalver; la vicepresidenta de la Fundación Valentín de Madariaga, Ángela de Madariaga Parias; Elena Rando y Juan Luis Muñoz Escassi, del Reto Pichón, que este año está dedicado a Autismo Sevilla. Ellos acudían por primera vez a la gala de esta asociación. "Le hemos llamado Proyecto Horizonte y, a través de 15 pruebas deportivas, dedicadas cada uno a una persona con autismo, pretendemos conseguir el dinero necesario para equipar dos viviendas equipadas para que las personas con autismo tengan un horizonte cuando lleguen a adultos. Si hablas con las familias te das cuenta de que su mayor preocupación es qué pasará con sus hijos cuando ellos falten", explicó Juan Luis Muñoz Escassi.

Marina Bernal, presentadora de la gala, y Pepe Begines, quien actuó durante esta fiesta. / José Ángel García

La gala fue presentada por Marina Bernal, quien confesó que la gala de Autismo Sevilla es su evento favorito. Poco antes de que comenzaran las actuaciones grababa un vídeo para Instagram sobre el escenario con Pepe Begines quien salió de viaje pocas horas después de la actuación, "pero cuando me llamaron de Autismo Sevilla, no podía decirles que no a esta causa, así que ya dormiré en el avión".

Con la Fundación Cajasol como patrocinador principal, durante la gala actuaron además de Pepe Begines, Los Mickis -con un concierto especial por sus también 25 años en la música-, la Charanga Los Indecisos, Los Hermanos Domínguez, Los Flamenkings y DJ Juan Roja.