Rosalía grabó 'Lux' con la Sinfónica de Londres e incluye colaboraciones con Björk, Estrella Morente y L'Orfeó Català

Lux, el cuarto álbum de estudio de Rosalía, que saldrá el próximo 7 de noviembre, se ha grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres e incluye colaboraciones con Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz y los coros de la Escolanía de Montserrat y de L’Orfeó Català.

Rosalía -que ha dado las gracias en sus redes a sus seguidores por "presentar juntos el disco" en un multitudinario evento en Callao- se dispone a explorar "temas como la mística femenina, la transformación y la espiritualidad", según un comunicado de Sony Music de este martes. "En este álbum Rosalía traza un amplio arco emocional de mística femenina, transformación y trascendencia, moviéndose entre la intimidad y la escala operística para crear un mundo radiante en el que el sonido, el lenguaje y la cultura se fusionan en uno", asegura la nota sobre el álbum, que ya se puede comprar por anticipado en formato de cd y vinilo doble.

Distribuido a través de Columbia Records, la obra ha sido grabada con la Orquesta Sinfónica de Londres dirigida por Daníel Bjarnason y cuenta con voces femeninas como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, la Escolania de Montserrat, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, Yahritza e Yves Tumor. "Lux es una proeza de visión y maestría" que "explora temas de la mística femenina, la transformación y la espiritualidad trazando el arco entre la ilusión y la pérdida, la fe y la individualidad", asegura por su parte la web donde se puede adquirir el disco, en cuya portada la estrella posa vestida de blanco y con toca, en una fotografía de Noah Dillon.

Además de informar sobre la inclusión de tres temas adicionales que son exclusivos del formato físico -una tirada firmada de vinilos ya se ha agotado- ofrece los títulos de las dieciocho canciones, ordenados en cuatro movimientos. En el primero se podrá escuchar Sexo, Violencia y Llantas, Reliquia, Divinize, Porcelana y Mio Cristo; en el segundo Berghain (cuya partitura fue difundida e interpretada por numerosos seguidores de la catalana), La Perla, Mundo Nuevo y De Madrugá. En el tercer movimiento están las canciones Dios Es Un Stalker, La Yugular, Focu ranni, Sauvignon Blanc y Jeanne. Por último, en el cuarto movimiento está Novia Robot, La Rumba Del Perdón, Memória y Magnolias.