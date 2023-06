La ROSS participará en el concierto 'Ennio Morricone - The Official Concert Celebration' en Icónica Fest

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) será la encargada de interpretar el concierto homenaje a Ennio Morricone que tendrá lugar el próximo jueves 13 de julio en la plaza de España de Sevilla, a las 22:00 horas, dentro de la programación de Icónica Fest, y bajo la batuta de Andrea Morricone, hijo del mítico compositor italiano.

La ROSS ha sido elegida por la organización de este prestigioso festival de música para sustituir a la Orquesta de Córdoba, que finalmente no participará en el mismo por problemas de agenda. Ennio Morricone - The Official Concert Celebration es la única cita en toda España de este concierto oficial de homenaje a uno de los compositores más mítico de la historia del cine. La Sinfónica interpretará algunas de sus obras más conocidas como Cinema Paradiso, La Misión, El bueno, el feo y el malo, Érase una vez en América o Los Intocables.

El programa ha sido elaborado por el propio Maestro italiano estando en vida. Los abonados y amigos de la ROSS podrán beneficiarse de un descuento especial en las entradas para este concierto, a través del email que recibirán por parte de la Orquesta. El concierto incluirá además escenas icónicas de las películas en las que aparecieron sus obras, junto a juegos de luces y secuencias nunca vistas. El espectáculo contará además con la participación del prestigioso Coro Zyriab.

El Festival de la Plaza de España de Sevilla ha sido uno de los eventos culturales más importantes de la ciudad en 2022, que de cumplir los posibles pronósticos de cara a su edición del presente 2023, podrían consolidar plenamente a Icónica Fest como el evento cultural y social de referencia en la ciudad de Sevilla, con un marcado interés nacional e internacional.

La Cámara de Comercio ha augurado unos datos para 2023 que bien podrían superar ampliamente los 140.000 asistentes, lo que supondría casi 70 millones de euros de impacto sobre la ciudad de Sevilla.