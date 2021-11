Esa cosa extraña de la adolescencia

Justo el día en que se ponen a la venta unas preciadas figuras de Eleven, la protagonista de Stranger Things, Magik, el establecimiento de cómics y juegos que se ha convertido en una suerte de templo al que acuden cada semana Isabel y su amigo Carlos, sufre un extraño robo. En los chavales, la frustración por no poder hacerse con aquellos muñecos da paso al entusiasmo de embarcarse en la investigación de lo sucedido:la vida, lo descubren estos personajes, es siempre más emocionante cuando hay un misterio que resolver. Así arranca Los populares del Magik, publicada por Algar y el proyecto con el que Salvador Gutiérrez Solís (Córdoba, 1968) se adentra por primera vez en la literatura juvenil.

El autor, que firmará ejemplares de esta novela hoy entre las 18:00 y las 19:30 en la librería El Gusanito Lector, asegura que siempre le había provocado "respeto" este registro. "Los adultos tenemos una paciencia infinita para las películas o los libros. Es muy habitual que te digan: Uy, está muy bien esa novela, pero cuesta entrar... Y eso con la literatura juvenil no puedes permitírtelo, si los chavales no han picado el anzuelo en las primeras páginas van a dejar de leer", sostiene Gutiérrez Solís, que ha triunfado en los últimos años en la narrativa policiaca gracias a las historias protagonizadas por la inspectora Carmen Puerto, Los amantes anónimos y El lenguaje de las mareas. "Y yo creo que hemos cometido una torpeza parecida en los planes de estudio: obligamos a los adolescentes a enfrentarse a unos tostones que no corresponden a su edad, y eso los aparta de la lectura. Hay que empezar el recorrido en el punto adecuado", opina.

Eso, añade el creador cordobés afincado en Sevilla, no significa que haya que escribir un texto descafeinado y falto de complejidad para ganarse la atención de los jóvenes. "Tenemos la convicción equivocada de que la literatura adulta te permite más licencias, que en ella puedes innovar más o plantear un recorrido más amplio de los personajes. Pero esa creencia era estúpida", concluye tras haber analizado el sector al que ahora se dirige, "que sean nuevos lectores no significa que no sean inteligentes y que no estén ávidos de una buena historia".

El autor rechaza la idea extendida “de que a los jóvenes sólo les interesa el reguetón y el botellón”

Al autor le "costó" encontrar el tono hasta que se liberó de ciertas "ataduras", pero con Los populares del Magik decidió apostar por "una historia urbana, curiosa. Hoy que todo el mundo habla de la España vacía, o vaciada, yo vuelvo a las ciudades". Y lo hace para, entre otras cosas, rebatir esa idea extendida "de que a los jóvenes sólo les interesa el reguetón y el botellón" y reivindicar a la Generación Netflix, como la llama Gutiérrez Solís, "la que está creciendo con el mayor acceso a la cultura que se recuerda". El novelista argumenta así esta idea: "Cuando la gente de mi edad era joven y empezábamos a albergar inquietudes nos era muy difícil conseguir las cosas. Si te interesaba la música tenías que pedirle a algún amigo unos discos para grabarlos, si querías saber más de un director buscar en el videoclub. Hoy los chavales pueden disponer de miles de películas, de canciones y de libros, en un montón de plataformas legales, y muchos están aprovechando eso".

A Gutiérrez Solís le llama la atención –y es algo que explora en su libro– la cantidad de referencias que manejan los adolescentes, "y lo bizarras que pueden llegar a ser. Uno puede ser un friqui de Marvel, pero también ser seguidor de Nirvana o de Pearl Jam. Se da, digamos, un picoteo muy singular entre presente y pasado. Yo cuando tenía su edad ni me interesaba por revisar la música de los 70, la verdad", señala el novelista.

Los populares del Magik, ilustrada por Pam López, retrata ese espacio vital "terrible e ingrato" de la adolescencia, ese periodo en que "tantos sufrimos la persecución de una pandilla terrorífica, que te fastidiaba la vida porque tenías gafas, pecas o aparato en los dientes o, como le pasa a uno de los personajes del libro, por ser gordito. Todo el que es diferente, se sale de la norma, paga un precio", dice Gutiérrez Solís, fascinado por un momento convulso en que construyes tu identidad, "te surgen dudas y te preguntas constantemente cómo te observan los demás".

El narrador se apoyó en los relatos que le contaron sus propios hijos –a ellos está dedicado el libro– durante el confinamiento, "unas semanas en las que hablamos muchísimo. He volcado en la novela muchas coletillas y algunas vivencias que compartieron con nosotros. Es gracioso, porque los dos están leyendo Los populares del Magik y están teniendo reacciones muy dispares. Me riñen porque no he metido una serie o un grupo que les gusta, y alguna vez uno de ellos ha venido a mí un poco enfadado, recriminándome: Oye, esto es lo que yo te conté, ¿no?", admite entre risas.