San Sebastián consagra con la Concha de Oro a Alauda Ruiz de Azúa

Alauda Ruiz de Azúa (San Vicente de Barakaldo, 1978) tiene ya muy lejos la etiqueta de promesa. Tras la atención que suscitó con Cinco lobitos, un drama sobre la maternidad que triunfó en Málaga y ganó tres Premios Goya, y la posterior confirmación que supuso la serie Querer, la directora se consagra ahora en el Festival de San Sebastián con Los domingos, una de las favoritas de crítica y público a liderar el palmarés y la predilecta también del jurado que presidía Juan Antonio Bayona. El retrato de los conflictos familiares que se crean cuando una joven anuncia su propósito de ingresar en un convento se hizo con la Concha de Oro en una noche con fuerte representación española, que deparó también reconocimientos a José Luis Guerin y sus Historias del buen valle, Premio Especial del Jurado; el actor José Ramón Soroiz, que por su papel en Maspalomas triunfó, ex aequo, en la categoría de interpretación protagonista; y Pau Esteve, distinguido por la dirección de fotografía de Los tigres, de Alberto Rodríguez.

Ruiz de Azúa se ha convertido en la segunda directora española en lograr la Concha de Oro, tras Jaione Camborda en 2023, por O Corno. Desde 2020 este premio ha ido a parar a manos de directoras, excepto en 2024, cuando lo ganó Albert Serra. “Si amo el cine es porque siempre me enseña que se puede mirar desde otro sitio, mirar distinto, también lo que es ajeno a ti. Tratar de entender algo no es compartirlo”, dijo Ruiz de Azúa.

Guerín, mientras, conseguía el mismo galardón que obtuvo hace 25 años con En construcción, y agradeció al festival que hubiese acogido para su Sección Oficial una película “tan artesanal” sobre los vecinos de un barrio periférico en un escaparate “tan codiciado”.

Y valoró además que en el certamen apostaran por un documental, género “al que se trata con condescendencia, como cine muy necesario pero que da un poco de pereza y que arrastra también una connotación de cine ejemplarizante que a mí me ahuyenta un poco”, dijo el maestro.

Soroiz, que se perfila como firme candidato al Goya gracias a su papel de gay que regresa al armario tras entrar en una residencia para ancianos, recibió el premio a la mejor interpretación protagonista compartido con la china Zhao Xiaohong, que en este caso no estaba en las quinielas de la prensa especializada pese a su emotiva y conmovedora interpretación de una realidad que ella misma vivió: la cárcel por matar a su marido maltratador y el complicado reencuentro con su hijo y la madre de su esposo.

José Luis Guerin, con el Premio Especial del Jurado. / Javier Etxezarreta / Efe

También dio la sorpresa otro de los triunfadores de la noche, el belga Joachim Lafosse, que se llevó la Concha de Plata a la mejor dirección y el premio al mejor guion por Six jours ce printemps-là, relato de las vacaciones de una madre con sus hijos en un lugar vetado, la mansión de sus ex suegros.

El premio del público Ciudad de Donostia a La voz de Hind sirvió para volver a recordar las masacres en Gaza, algo que también quedó patente en la manifestación que, como ya ocurrió en la apertura del festival, acompañó la llegada de los asistentes, y que tuvo eco en varios de los discursos de los premiados. El actor Motaz Malhees agradeció en nombre del equipo el premio a la película sobre la niña palestina muerta por disparos israelíes, que ya había conmocionado semanas antes la Mostra de Venecia.

La argentina Belén se llevó el galardón a la mejor interpretación secundaria para la actriz Camila Plaate, que brilla en este drama sobre el aborto cuando era ilegal en aquel país, mientras que el premio de la sección Horizontes Latinos fue para la colombiana Un poeta, de Simón Mesa Soto.

Pau Esteve entró también en el palmarés por su trabajo en Los tigres, de Alberto Rodríguez, una producción compleja al tratar el mundo de los buzos industriales e incluir numerosas escenas grabadas bajo el agua.