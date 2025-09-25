Santiago Muñoz Machado: "En América no ocurrieron las barbaridades de la Europa del siglo XX"

La Real Academia Sevilla de Buenas Letras acogió la presentación del libro De la democracia en Hispanoamérica, de Santiago Muñoz Machado, reconocido jurista y director de la Real Academia Española. Esta nueva publicación contiene un exhaustivo ensayo en el que se analiza la historia de los diferentes regímenes políticos hispanoamericanos desde sus fundaciones, en torno al siglo XIX, hasta la actualidad. En De la democracia en Hispanoamérica se indaga en las causas que han determinado el fracaso del sistema democrático liberal en las naciones de habla hispana.

El acto fue introducido por el escritor e historiador peruano Fernando Iwasaki, profesor titular de la Universidad Loyola Andalucía -coorganizador de esta presentación-. "Se trata de un libro esencial para cualquier hispanoamericano a través de mil páginas de rigor, erudición y curiosidad intelectual. La magnitud [de este ensayo] es tan fastuosa que hasta su bibliografía, 120 páginas, podía ser una publicación independiente", señaló Iwasaki en su intervención, la cual estuvo presidida por el director de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, Pablo Gutiérrez-Alviz.

Fernando Iwasaki también indicó las "seductoras" comparaciones que este libro nos propone entre España y Latinoamérica. Por ejemplo: la incorporación de las fórmulas plesbicitarias en las constituciones europeas, o cómo influyen las ideas del filósofo argentino Ernesto Laclau en la naturaleza populista de las formaciones políticas de izquierdas que surgieron a raíz de la crisis de 2008 y las consiguientes protestas del 15M.

Muñoz Machado respondió al discurso de su presentador, agradeciendo la invitación de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras -ya hubo otra invitación con su anterior obra, su biografía sobre Cervantes, pero no se pudo celebrar el acto-. El director de la RAE también elogió la exposición acerca de los hermanos Machado, inaugurada el año pasado, en otoño, en la Real Fábrica de Artillería. El jurista resumió las principales claves de su investigación, y repasó esa vibrante historia política, y también cultural, del constitucionalismo hispanoamericano. Una historia, como todas las historias interesantes, construida sobre logros y fracasos. Épicas y desastres. Muñoz Machado compartió sus tesis acerca de por qué en Hispanoamérica no triunfaron, tras la independencia, ni la noción de Estado ni el republicanismo liberal. A juicio del autor, faltaron los tres elementos esenciales para la construcción de ese Estado: "territorio, población uniforme y un soberano".

Pero en este libro no sólo se señalan los defectos, también las virtudes -muchas según su autor- de los diferentes países latinoamericanos. "En América no han ocurrido las barbaridades de la Europa del siglo XX. No ha habido masacres o genocidios", detalló Muñoz Machado, quien también recordó otro los motivos del "desequilibrio" de Hispanoamérica: la injerencia de potencias extranjeras, en especial los Estados Unidos. Un motivo al que habría que sumar las sucesivas revoluciones del siglo XX -México, Cuba-. A pesar de todas estas adversidades, concluyó el académico, hay mucho que aprender del constitucionalismo hispanoamericano. Aunque, lamenta, se hayan apropiado de esos textos tantos caudillos para perpetuarse en el poder, y no para contribuir al progreso y bienestar social.

El X Congreso Internacional de la Lengua Española: un acontecimiento próximo

La publicación de De la democracia en Hispanoamérica llega en el momento más oportuno: a las puertas del X Congreso Internacional de la Lengua Española, del cual ya conocemos muchos de sus detalles. Tras celebrarse en Cádiz, en 2023, este encuentro se desarrollará del 14 al 17 de octubre en la ciudad de Arequipa, municipio natal del escritor Mario Vargas Llosa, fallecido el pasado mes de abril. Al reconocido autor de La ciudad y los perros o La fiesta del Chivo se le rendirá tributo con una "una sesión plenaria" prevista para la jornada del 15 de octubre, el día en el que el congreso recibirá la visita del rey Felipe VI.

Las jornadas están organizadas, además de la RAE, por el Instituto Cervantes, por la Asociación de Academias de la Lengua Española y por el país anfitrión, y con ello se pretende fabricar un espacio para la "reflexión" en el que se tratará "sobre los grandes desafíos de la lengua española" a través de "tres secciones temáticas". Estas secciones abordarán la lengua española como "lengua mestiza" -desde el enfoque de "la interculturalidad y comunidad global" del español-, desde "el lenguaje claro y accesible", como principio primordial de nuestro idioma y, por último, desde el impacto que generan las "culturas digitales" y la "inteligencia artificial" en nuestra lengua.

Esta X edición del Congreso Internacional de la Lengua Española contará con la participación de, aproximadamente, 260 conferenciantes y ponentes internacionales como el escritor Javier Cercas; el crítico literario Jordi Gracia; el latinista y académico Juan Gil; el articulista y escritor Daniel Gascón; la catedrática e historiadora de la lengua Lola Pons; o la escritora Soledad Puértolas.