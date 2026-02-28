Hamlet en el Purgatorio Pop

La ficha *** 'Scarlet'. Animación adulta, Japón, 2025, 116 min. Dirección y guion: Mamoru Hosoda. Música: Taisei Iwasaki.

El regreso de Mamoru Hosoda tras la deliciosa fábula familiar de Mirai, mi hermana pequeña y la ambiciosa Belle cambia de registro sin dejar de ser fiel a esa voluntad de crear universos y tiempos paralelos que se comunican entre ellos.

Variación shakesperiana de Hamlet con cambio de género de su protagonista, Scarlet se mueve entre la Dinamarca del XVI, sus traiciones monárquicas y sus deseos de venganza, y un particular Purgatorio concebido como un vasto desierto duneano donde vagan los muertos con asuntos pendientes a la espera de su definitivo desvanecimiento bajo la atenta y mortífera vigilancia de una gigantesca criatura voladora.

Nuestra Scarlet-Hamlet deambula así impulsada por la rabia y el deseo de vengar al padre asesinado, acechada por viejos enemigos reaparecidos y acompañada por un enfermero venido del futuro con quien descubrirá el camino del perdón y la redención junto a otras comunidades errantes.

Diferenciada estéticamente por dos modelos animados, el del mundo real en las clásicas formas del anime, y el del Purgatorio en apocalípticos paisajes digitales decolorados, Scarlet se permite digresiones e incluso un número musical J-Pop para airear una inevitable tendencia a la reiteración de ideas y a cierto estancamiento narrativo en su dinámica de encuentros, duelos y desafíos constantes a la muerte en clave de etapas o nuevas pantallas. El problema tal vez venga de que cada nuevo regreso tras esas salidas no termina de hacer progresar el camino hacia una meta liberadora de lema pacifista bastante cándido.