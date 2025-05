El setlist de Justin Timberlake que Sevilla espera en el Icónica Fest 2025

Justin Timberlake inaugura este viernes 30 de mayo el Icónica Sevilla Fest 2025, ofreciendo su único concierto en España y marcando una de las citas musicales más esperadas del año. La actuación comenzará a las 22:30 horas en la emblemática Plaza de España, y la expectación es máxima: se trata de la primera parada del artista estadounidense en nuestro país en más de 20 años.

Considerado uno de los grandes emblemas del pop mundial, Timberlake llega a Sevilla con su gira internacional The Forget Tomorrow Tour, con la que está promocionando las canciones de su más reciente trabajo discográfico, Everything I Thought It Was, lanzado en marzo de 2024.

El Forget Tomorrow World Tour es la séptima gira musical del cantante, actor y productor estadounidense para presentar su sexto álbum de estudio. Comenzó el 29 de abril de 2024 en Vancouver y, hasta el 20 de diciembre del pasado año, recorrió múltiples ciudades de Estados Unidos y Canadá. Este 2025, la gira ha cruzado fronteras: entre febrero y marzo, Timberlake fue cabeza de cartel en algunos de los festivales más multitudinarios de Sudamérica, como el Lollapalooza de Argentina y Brasil.

Ese formato festivalero será el que repita en su paso por Europa, donde actuará en ciudades como París, Milán o Berlín, además del concierto de apertura en Sevilla. Y aunque aún está por confirmar si el artista mantendrá exactamente el mismo repertorio en su paso por el continente europeo, la lista de canciones que ha interpretado recientemente en festivales sudamericanos ofrece pistas claras sobre lo que el público sevillano puede esperar este viernes.

Las canciones que Justin Timberlake podría cantar en Sevilla

Durante sus últimos shows, Timberlake ha ofrecido un espectáculo de aproximadamente una hora y cuarto de duración, en el que no han faltado sus grandes éxitos ni los nuevos temas de su último disco. Este ha sido el setlist habitual en sus recientes actuaciones:

Mirrors

Cry Me A River

No Angels

LoveStoned

I Think She Knows (interlude)

Like I Love You (Drums)

She Wants To Move (N.E.R.D. Cover)

Let Me Talk To You (interlude)

My Love

My Love (It's Murph Remix)

Sexy Ladies

Señorita

Summer Love

Suit & Tie

Rock Your Body

Can't Stop The Feeling!

Talk with the public

Selfish

What Goes Around... Comes Around (Acustic)

Holy Grail (Jay C cover)

TKO

Ayo Technology (50 Cent Cover)

Dead & Gone (T.I cover)

Give It To Me (Nelly Furtado & Timbland cover)

4 Minutes (Madonna Cover)

Let The Groove Get In

Sexy Back

Until The End Of Time

Canciones como Cry Me a River, SexyBack o Mirrors, auténticos himnos del pop del siglo XXI, comparten espacio con nuevos temas como Selfish y No Angels, lo que convierte el espectáculo en un repaso por toda la carrera del artista, desde sus inicios hasta su presente más reciente.

Aunque el repertorio definitivo de la etapa europea del tour aún no se ha confirmado oficialmente, todo apunta a que Justin Timberlake ofrecerá en Sevilla un show donde mantendrá la energía, la puesta en escena y, sobre todo, la nostalgia de una carrera repleta de éxitos. La gira europea se extenderá desde este 30 de mayo en Sevilla hasta el 30 de julio en Estambul. Todo está listo para una noche inolvidable en la capital hispalense.