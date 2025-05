Sevilla vuelve a brillar en el mapa musical internacional con Justin Timberlake: Todo lo que debes saber

Este viernes 30 de mayo, la Plaza de España de Sevilla vuelve a convertirse en epicentro de la música al acoger la quinta edición del Icónica Santalucía Sevilla Fest 2025. El encargado de inaugurar esta edición será Justin Timberlake, quien ofrecerá su único concierto en España este año.

El artista estadounidense, uno de los grandes emblemas del pop, presentará su gira mundial "The Forget Tomorrow Tour", en la que está promocionando las canciones de su álbum titulado Everything I Thought It Was, lanzado en marzo de 2024. Este trabajo marca su sexto álbum en solitario.

De estrella infantil a icono global

Nacido en Memphis (Tennessee) en enero de 1981, Justin Timberlake inició su carrera artística en el programa The All-New Mickey Mouse Club, donde compartió escenario con futuras estrellas como Britney Spears y Christina Aguilera.

Posteriormente, alcanzó la fama mundial como miembro de NSYNC, una de las boy bands más exitosas de la historia, con más de 70 millones de discos vendidos. Su álbum No Strings Attached (2000) vendió 2.42 millones de copias en su primera semana en EE. UU., estableciendo un récord que se mantuvo hasta 2015.

Tras la disolución de NSYNC en 2002, Timberlake emprendió una exitosa carrera en solitario. Su álbum debut Justified (2002) y el siguiente FutureSex/LoveSounds (2006) consolidaron su posición en la industria musical. Este último incluyó el sencillo "SexyBack", que se mantuvo siete semanas consecutivas en el número uno del Billboard Hot 100 y fue certificado triple platino en EE. UU. Otro de sus grandes éxitos, "Mirrors", alcanzó el número dos en la lista Billboard Hot 100 y fue número uno en el Reino Unido, siendo certificado doble platino en varios países.

A lo largo de su carrera, Timberlake ha vendido más de 32 millones de discos y 56 millones de sencillos como solista, y ha ganado 10 premios Grammy, 4 Emmy, 7 American Music Awards, 3 Brit Awards, 9 Billboard Music Awards y 11 MTV Video Music Awards. También ha sido nominado al Oscar por la canción "Can't Stop the Feeling!"

Un regreso esperado a España

La actuación en Sevilla marca el regreso de Timberlake a los escenarios españoles después de más de 20 años, desde que ofreciera un concierto en Madrid en 2023. La elección de la Plaza de España como escenario no solo resalta la importancia del evento, sino que también posiciona a Sevilla como un destino clave en las giras de grandes artistas internacionales.

En los últimos años, la ciudad ha acogido conciertos memorables, como los dos espectáculos de AC/DC en el Estadio de La Cartuja en junio de 2024, que congregaron a miles de personas de todas las edades, y el concierto de Guns N' Roses en 2022 en el Estadio Benito Villamarín, que reunió a 43.000 personas en una noche histórica.

La presencia de Justin Timberlake en el Icónica Santalucía Sevilla Fest 2025 refuerza la posición de Sevilla como epicentro de la música en vivo en España y promete ser una noche inolvidable para los asistentes.