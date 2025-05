Qué hacer en Sevilla este fin de semana: único concierto en España de Justin Timberlake, Guitarricadelafuente y la obra de Francisco Leygonier

Justin Timberlake actuará este viernes 30 de mayo en la Plaza de España como parte del Icónica Santalucía Sevilla Fest 2025, en la que será su única fecha en España dentro de su gira mundial The Forget Tomorrow Tour. El artista estadounidense vuelve a los escenarios con Everything I Thought It Was, su sexto disco en solitario, publicado en marzo de 2024. Con este nuevo trabajo, Timberlake fusiona pop, R&B y soul, mostrando una madurez artística tras más de dos décadas de carrera como cantante, compositor, productor y actor.

Este concierto supone todo un acontecimiento puesto que es la primera vez en 20 años que el icono global visita nuestro país. La cita será a las 22:30 horas en el majestuoso escenario de la Plaza de España.

Con éxitos imperdibles como Cry me a river, SexyBack o Mirrors, Timberlake promete un directo electrificante, cargado de nostalgia para quienes crecieron con sus canciones, y una experiencia musical de alto nivel para los nuevos seguidores. El concierto marca además el arranque de la quinta edición del Icónica Fest, que vuelve a convertir a Sevilla en punto clave del circuito internacional.

Entradas disponibles desde 80 euros en la página web de Viva Ticket.

Teatro ‘No te bebas el agua’

Teatro ‘No te bebas el agua’

Este jueves a las 20:30 h, La Troupe de Pepe celebra sus diez años sobre las tablas con una comedia surrealista basada en No te bebas el agua de Woody Allen. El espectáculo se desarrolla en una embajada estadounidense en Europa del Este, donde un grupo de personajes excéntricos queda atrapado por un conflicto internacional.

Entradas agotadas.

Guitarricadelafuente mezcla raíces y vanguardia en su regreso

Guitarricadelafuente.

Este jueves 29 de mayo a las 21:00 h, Guitarricadelafuente actuará en el auditorio del Cartuja Center CITE dentro de la gira con la que presenta su nuevo trabajo discográfico. El artista castellonense Álvaro Lafuente Calvo, conocido por su nombre artístico, saltó a la fama gracias a las redes sociales y se consolidó en 2022 con su primer álbum, La cantera, donde fusiona folclore, pop y sonidos contemporáneos. En este nuevo concierto en Sevilla, el público podrá disfrutar en directo del que fuera el primer adelanto de su segundo trabajo, el tema Full time papi, junto a algunas de sus canciones más representativas.

Con su estilo íntimo y voz rasgada, Guitarricadelafuente ha conectado con una generación que valora la autenticidad y las raíces, siempre presentes en sus letras y melodías. El espectáculo tendrá lugar en formato pista, con platea plana y localidades de pie sin numerar. Las entradas, con precios entre 33 y 35 euros, están disponibles a través de la plataforma giglon.com. Una nueva oportunidad para ver en directo a uno de los artistas más personales del panorama actual.

Exposición sobre Francisco Leygonier

Exposición sobre Francisco Leygonier

Hasta el 8 de junio puede visitarse en el Museo de Bellas Artes de Sevilla la exposición Francisco Leygonier. El primero de los fotógrafos sevillanos, dedicada a uno de los pioneros de la fotografía en la ciudad, nacido en Sevilla en el año 1808.

Entrada gratuita para ciudadanos de la Unión Europea.

‘Los ojos de Bernardo’ vuelve a La Fundición

‘Los ojos de Bernardo’ vuelve a La Fundición

Este jueves 29 a las 20:30 h, vuelve a la sala La Fundición Los ojos de Bernardo, un espectáculo de flamenco contemporáneo creado y dirigido por Gabriel Aragú. La obra fue estrenada en el año 2024 en este mismo espacio y ha sido reconocida con varios galardones.

Entradas disponibles desde 20 euros en la página web del teatro.

Gemeliers celebra su X aniversario

Gemeliers celebra su X aniversario

El viernes 30 y el sábado 31 de mayo, a las 21:30 h, Gemeliers celebran su décimo aniversario en la música con dos conciertos consecutivos en la Sala CITE del Cartuja Center de Sevilla. Bajo el título Remember Tour, los hermanos repasarán los grandes éxitos de su carrera musical.