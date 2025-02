Simon Armitage: "La poesía es como una orquesta de un solo hombre sin instrumentos"

Simon Armitage es hoy día un nombre imprescindible a la hora de hablar de literatura anglosajona –sobre todo en la poesía, aunque cultive otros géneros-. Poeta Laureado de Reino Unido (desde 2019) y comandante de la Orden del Imperio Británico “por sus servicios a la poesía”, en su obra convergen, entre otras particularidades, los registros coloquiales –una poesía que prescinde de lo poético- y un humor peculiar –en la entrevista, lo advertimos, se podrá comprobar-.

Heredero de poetas como Philip Larkin o Ted Hughes –la poesía de Simon Armitage también nos puede recordar a Bukowski, a Raymond Carver o a Karmelo Iribarren-, el autor británico llega a Sevilla para formar parte del sustancioso cartel del Hay Festival Fórum. El autor participa en dos actividades: la primera, este jueves 13, y la segunda, el sábado 15. En el primer encuentro, el poeta actuará con su banda, Lyr, en la Real Fábrica de Artillería; en el segundo, Simon Armitage acudirá a la Fundación Valentín de Madariaga para conversar con el periodista y escritor Alejandro Luque. Una charla que se centrará en la poesía del autor británico, la cual ha sido recientemente traducida por Jordi Doce y publicada, con el título Avión de papel, en la editorial Impedimenta, en un volumen que reúne veinticinco años de trayectoria poética –de 1989 a 2014-. En este acto también participan, con una lectura de poemas de Armitage, Belen Ferrier Llamas, Julie Finch, José Félix Valdivieso y Pedro Zuazua

Pregunta.Su obra poética se caracteriza por una tendencia a un cierto prosaísmo. ¿Dónde ubicamos la frontera entre un poema y una novela o un relato?

Respuesta.La poesía es insinuación, la prosa es información. El prosaísmo es… ¿un antidepresivo?

P.¿Por qué el humor o la ironía suelen considerarse tonos menores en un poema?

R.Cuanto más bromista me pongo, más serio estoy. Y viceversa.

P.Usted escribe poemas para la tele y para la radio. ¿La poesía da audiencia en Inglaterra?

R.Da audiencia en una minoría considerable y seria, diría yo.

P.¿Con qué poeta cambiaría usted de canal?

R.¿Cambiar de canal? No sabría decirle. Lo que tengo claro es que no cruzaría el Canal de la Mancha con uno.

P.Su poesía parece que está abierta a cualquier tema, pero ¿de qué no escribiría usted nunca?

R.Pues paso mucho tiempo pensando en cosas sobre las que no escribiría, pero al final escribo de ellas.

P.Usted actuará con su banda este jueves en Sevilla, en Hay Festival Fórum. ¿La música ha sido importante a la hora de concebir los ritmos y la métrica de sus poemas?

R.La poesía debe tener su propia música silenciosa, escrita en las palabras. Es como una orquesta de un solo hombre sin instrumentos.

P.¿Qué diferencia a la poesía inglesa de la poesía escrita en otras lenguas?

R.Siempre he dado por sentado que cada lengua tiene la poesía que se merece, por lo que supongo que cada lengua produce una poesía diferente. Aunque si te digo la verdad, no estoy muy seguro de esto que te estoy diciendo.

P.¿Qué supuso para usted recibir la distinción de Poeta Laureado del Reino Unido?

R.Me sentí muy orgulloso.

P.¿Cómo es el procedimiento para decidir esa elección?

R.Supongo que a alguien le gustó mi trabajo y pensó que haría un buen trabajo. Creo que mi nombre debe haber pasado por varios comités, luego por el Gobierno, luego por la Casa Real. Es un nombramiento real.

P.Como Poeta Laureado del Reino Unido, ¿cuáles son sus responsabilidades? ¿Qué hace exactamente?

R.Mi responsabilidad es escribir bien.

P.Los poetas tienen fama de llevarse fatal entre ellos, pero ¿a qué poeta le gustaría dejar este reconocimiento?

R.Aún me quedan algunos años, pero me interesan los poetas que no se llevan bien.

P.¿Le queda alguna ambición como poeta?

R.Ser astronauta.