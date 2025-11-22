Muerde la bala, destruye al enemigo

La ficha *** 'Sisu: Camino de la venganza'. Acción, Finlandia, 2025, 88 min. Dirección y guion: Jalmari Helander. Fotografía: Mika Orasmaa. Música: Juri Seppa. Intérpretes: Jorma Tommila, Stephen Lang, Richard Brake

Vuelve el silente y fornido héroe nacional finés de la exitosa primera entrega de Sisu y lo hace con la II Guerra Mundial recién terminada, en la nueva frontera invasora entre su país y la Unión Soviética, con nuevos enemigos a los que exterminar y una familia masacrada a la que vengar por todo lo alto.

Esta serie B de acción, aromas de western boreal y vocación internacional no conoce precisamente de sutilezas de guion: todo en ella se despliega como sucesión lineal de escenas de acción a mayor gloria del rocoso justiciero y su colección de heridas abiertas y cicatrices de batallas pasadas. A Jalmari Helander le toca pues subir la apuesta de la coreografía, el espectáculo gore y el humor negro en cada una de ellas, ya sea por tierra, aire o mar, contra los tanques, las granadas y las metralletas a lo Mad Max, contra los aviones de vuelo rasante a lo Águilas azules o bajo las aguas heladas de las que rescatar los troncos de ese hogar arrebatado que ha de reconstruirse.

El sexagenario Jorma Tommila sigue sin necesitar abrir la boca para imponer sus argumentos y su justicia de superhombre por la fuerza y el ingenio. Frente a él, el veterano Stephen Lang calienta desde la villanía del Ejército Rojo las etapas hacia ese esperado duelo final cara a cara una vez despejado el camino de secundarios mutilados y defenestrados. La película no defraudará a los fans de la primera entrega y promete convertirse en saga duradera. Esperemos que siga en un mismo territorio y en un mismo tono de festín hiperviolento sin mayores pretensiones.