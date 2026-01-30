Cuento antipatriarcal 'made in Taiwán'

La ficha *** 'La chica zurda'. Drama, Taiwán-Francia, 108 min. Dirección: Shih-Ching Tsou. Guion: Shih-Ching Tsou y Sean Baker. Fotografía: Ko-Chin Chen, Tzu-Hao Kao. Intérpretes: Janel Tsai, Ma Shih-Yuan, Nina Ye, Brando Huang, Akio Chen, Xin-Yan Chao.

El sello del oscarizado Sean Baker (Anora) se deja sentir en este filme de la taiwanesa Shih-Ching Tsou que se estrena tras un largo recorrido festivalero que arrancó en el pasado Cannes. Un sello que se cifra en la co-autoría del guion, la producción, el montaje y un look dinámico y colorido salido de los iPhones con los que, como en Tangerine, se ha rodado la película en las callejuelas, mercados, edificios y pequeños apartamentos de Taipei.

Porque la ciudad viva y popular es también la protagonista de una nueva historia de mujeres e impugnación antipatriarcal que toma a una niña de cinco años como entrañable protagonista (en los márgenes) de un relato coral sobre madres abnegadas, familias excéntricas (o no tanto) e hijas sin rumbo iluminadas por los colores saturados del neón y observadas por la lente angular de una cámara que las acompaña intentando rehacer sus vidas.

Tsou las sigue de cerca, muy pegada a sus cuerpos, intentando extraer de la fisicidad de sus actos y reacciones el relato de agravio, resistencia y empoderamiento que las convierte en personajes-modelo en un contexto intergeneracional donde ser madre separada o ser una niña zurda sigue estando mal visto.

Siempre más interesante en esa mirada exterior, en el leve distanciamiento cómico sobre sus materiales de melodrama y en su intento de no juzgar a sus criaturas que cuando intenta ya poner sus temas abiertamente sobre la mesa, especialmente en esa larga y algo desquiciada secuencia de catarsis en el restaurante, La chica zurda ofrece un vibrante, ágil y agridulce retrato de la vida urbana contemporánea al tiempo en que se quiere fábula moral y liberadora sobre el estigma machista y tradicional de la actual sociedad taiwanesa.