El Teatro Enrique de la Cuadra de Utrera acoge una nueva versión de 'Yerma'

El Teatro Enrique de la Cuadra de Utrera acogerá el próximo 5 de marzo una nueva versión de Yerma, el clásico de Federico García Lorca dirigido por Richard Sahagún. La producción de la compañía Estudio Andalucía inicia su gira teatral por Andalucía y el resto del territorio nacional tras su exitoso estreno en la Fundación Cajasol de Sevilla, donde se convirtió en un auténtico fenómeno cultural.

Esta versión contemporánea de Yerma narra la historia de una mujer atrapada en una sociedad rígida cuyo profundo deseo de ser madre se ve frustrado por las convenciones sociales y las limitaciones de su propio matrimonio. A través del lenguaje poético y simbólico característico de Lorca, la obra construye un retrato conmovedor sobre la condición femenina, la presión social y la frustración, temas que mantienen plena vigencia en la sociedad actual.

Esta producción supone el primer encuentro entre el director Richard Sahagún y la compañía Estudio Andalucía. Sahagún, considerado uno de los principales referentes de la escena vasca y con una consolidada trayectoria en el ámbito nacional, aporta una mirada poética y rigurosa que renueva el clásico sin traicionar su esencia original. Su visión escénica combina respeto por el texto lorquiano con una propuesta estética contemporánea.

Reparto andaluz

En el papel protagonista, Silvia Aguaded firma una interpretación que espectadores y críticos han señalado como una de las más impactantes Yermas que se recuerdan en los últimos años. La actriz andaluza, considerada una de las grandes promesas del teatro regional, lidera un elenco compuesto íntegramente por seis intérpretes andaluces que aportan autenticidad y verdad escénica a la propuesta.

El reparto completo está formado por Silvia Aguaded, María Marín Leiva, Samuel Mateo Cabrera, Carmen Otero, Flavia Ruffa y Manué Sánchez. El trabajo actoral se ha convertido en uno de los elementos más destacados de esta versión, que apuesta por una interpretación intensa y honesta, alejada de estereotipos y centrada en la palabra de Federico García Lorca.

La puesta en escena destaca por su cuidada estética que combina fidelidad a la época con una mirada contemporánea. Richard Sahagún ha diseñado también la escenografía, creando una atmósfera a la vez real y onírica que transporta al espectador a un lugar atemporal. Esta decisión artística permite que la palabra de Lorca transite sobre el actor con todo el aislamiento necesario para mantener su fuerza poética.

El espacio sonoro ha sido creado por Pedro Rengifo, mientras que la fotografía corre a cargo de Beatriz Sanches Miguel. La carpintería escénica ha sido realizada por Garduño. El montaje ha sido concebido como una experiencia emocional destinada a permanecer en la memoria del espectador, combinando todos los elementos técnicos y artísticos al servicio del texto lorquiano.

Lejos de los recursos espectaculares, esta versión apuesta por la sobriedad y la concentración dramática, permitiendo que el talento actoral y la palabra poética sean los verdaderos protagonistas. La atmósfera creada facilita la conexión emocional con la historia de Yerma y su drama existencial.