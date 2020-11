La temporada de la Orquesta Barroca de Sevilla: hacerla ya es "un triunfo"

El hecho en sí de que la Orquesta Barroca de Sevilla (OBS) pueda presentar –y celebrar– su nueva temporada es "un triunfo", se felicita Ventura Rico, coordinador de la misma. Pero es que además, apunta Pedro Gandía, su director artístico, la calidad de los seis programas (en nueve conciertos) que desde este viernes hasta junio de 2021 ofrecerá la veterana y referencial formación "como poco iguala" la disfrutada en temporadas anteriores.

Pese a las evidentes dificultades, con aforos reducidos (97 espectadores en el Espacio Turina que acogerá cinco de los seis programas y 200 en el Teatro de la Maestranza donde se celebrará el restante; las entradas pueden adquirirse en las taquillas y webs de ambos), la OBS resiste, aunque para ello se haya apretado el cinturón motu proprio (106.000 euros de presupuesto, 14.500 menos que el curso anterior). Pero lo que estaba en juego, asegura Rico, era importante. "Aunque suene pretencioso, creo que hemos logrado que los conciertos de la Barroca sean algo más que un mero espectáculo. Tengo la sensación de que se han ido convirtiendo en un ritual, algo que forma parte de la idiosincrasia del público que asiste a ellos y que supone ya una seña de identidad de la vida cultural en Sevilla", reflexiona el coordinador de la Barroca.

La apertura de la temporada llegará este viernes 27, en doble función (12:00 y 16:00), en el Espacio Turina, donde –como se apuntó antes– tendrán lugar cinco de los seis programas que la integran. La jornada tendrá como gran protagonista al clavecinista zaragozano Alfonso Sebastián, un "absoluto fenómeno que no es más mediático porque no quiere" –en el apunte de Gandía– que ejercerá de solista y director de la OBS. El programa tendrá, como los otros cinco, un "concepto propio" que lo distinguirá de los demás. Éste se titula (y versará sobre) El mensaje oculto del Barroco: numerología y cábala y ofrecerá obras de Johann Bernhard Bach, Johann Sebastian Bach y Georg Muffat, este último no muy popular pero del que el desaparecido maestro holandés Gustav Leonhardt dijo que era el único compositor cuya brillantez para mezclar los estilos francés e italiano podía compararse con la del mismísimo Bach.

El segundo encuentro será el 23 de enero y reunirá en el Maestranza, bajo el título Orpheus Britannicus, a dos viejos conocidos de la OBS: el violinista Andoni Mercero, como director-concertino del concierto, y la soprano inglesa Julia Doyle, a la que la orquesta ofrecerá la oportunidad de "expresarse en su idioma y dar lo mejor de sí misma" cantando a Henry Purcell. Otras partituras de Thomas Arne, Charles Avison, Thomas Chilcot y Matthew Locke estarán también en los atriles de los músicos.

Los días 12 y 13 de febrero, ya de vuelta en el Espacio Turina, debutará con la OBS el violinista japonés Shunske Sato, konzertmeister de la Sociedad Bach de Holanda y protagonista allí de un "fenómeno mediático sin precedentes", apuntó el director artístico de la orquesta. En su primera comparecencia con la formación, Sato intepretará obras de Vanhal, Mozart, Ditterstorf y Haydn en un programa llamado Heaven's Quartet.

El 11 de abril, en sesión matinal, el Espacio Turina acogerá la tradicional cita con la Joven OBS, esto es, con la pujante cantera barroca de la ciudad, acompañada por solistas de la orquesta profesional y dirigida por el violinista mexicano Raúl Teo Arias en un concierto titulado con una declaración de intenciones, Augurio de victorias, y compuesto por obras de Locatelli, Facco, Vivaldi y Haendel.

En abril, los días 27 y 28, la sala de la calle Laraña recibirá a la japonesa Mayumi Hirasaki, figura emergente del violín barroco que dirigirá a la OBS en el programa Viaje al Parnaso, con partituras de Corelli, Bach y Haendel, un programa, apuntó Gandía, de vocación generalista y pensado para complacer tanto a los aficionados "que no suelen acudir tanto a este tipo de conciertos" como a los ya iniciados.

El broche a la temporada lo pondrá el violinista y director italiano Enrico Onofri, habitual maestro invitado de la Barroca, que regresará a Sevilla con el recital Sur y Norte, en el que también participará la soprano Jone Martínez y que estará compuesto por páginas de Pergolesi, Leo, Sammartini y Vivaldi.