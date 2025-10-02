TNT presenta cuatro festivales no aptos para mentes frágiles

Durante más de un mes, del 8 de octubre al 16 de noviembre, Sevilla se convertirá en el referente europeo del teatro, la danza y la performance de vanguardia. Propuestas arriesgadas, duras, experimentales, sin concesiones pero con el germen del teatro del futuro. 33 espectáculos llenos de juventud, fuerza y ganas de cambiar el mundo son la propuesta del Centro TNT que con esta programación reafirma su posición como un espacio para el teatro más innovador, ofreciendo al público la oportunidad de sumergirse en propuestas rompedoras y comprometidas a través de la investigación escénica.

Esta mañana, con la presencia de Angie Moreno, Teniente Alcaldesa Delegada de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Violeta Hernández, Directora del Instituto Andaluz de Artes Escénicas y la Música de la Junta de Andalucía, ; Fernando Mañes, director general de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla; así como el director del TNT, Ricardo Iniesta, e integrantes de las compañías residentes y programadas en los festivales, se ha presentado el arranque de la temporada del Centro TNT que tiene como protagonistas a cuatro festivales, el MITIN, el CENIT, la CINTA, y el FestivaRT que beben directamente de la investigación e innovación teatral. En total 33 espectáculos, nacionales e internacionales procedentes de 9 países de Europa y Latinoamérica.

Ricardo Iniesta, filopitagórico empedernido, marcó en su presentación, el carácter especial de esta temporada al celebrar el triple aniversario de los 30 años de la muerte de Heiner Müller (uno de los pilares del teatro de Atalaya, inolvidable su versión de Hamlet-machine), del comienzo del Laboratorio Internacional de TNT, y los 50 años del estreno absoluto de La clase muerta de Tadeusz Kantor.

Estas tres efemérides se conmemorarán durante la clausura del MITIN (Muestra Internacional de Teatro de Investigación que, desde el 8 de octubre al 2 de noviembre celebrará su 18º edición y acogerá el TREES (árboles) Festival, un programa cultural europeo itinerante que hará escala en Sevilla abriendo la temporada del MITIN. Paralelamente se desarrollarán talleres y foros. La apertura correrá a cargo de Resistencia arbórea producción de AndanZas/TNT y serán seis centros escénicos europeos los invitados. Esta reivindicación de la naturaleza, tras un verano catastrófico por sus incendios, servirá como marco para la inauguración de La Pradera, un espacio al aire libre, con arboleda de casi 2.000 metros cuadrados donde se realizarán eventos culturales.

Récord de inscripciones en el 17º CENIT

A partir del 31 de octubre y hasta el 2 de noviembre, el 17º CENIT (Certamen de Nuevos Investigadores Teatrales) reunirá a seis compañías finalistas seleccionadas entre la que ha sido la edición con récord de inscripciones: 184 propuestas, superando en más de 70 la cifra del año pasado. Espectáculos procedentes de 9 países latinoamericanos y 5 europeos.

Este certamen se ha consolidado como un espacio de referencia para la investigación teatral. Entre los espectáculos finalistas se encuentra La Petite Mort, de Enric Lizano (Barcelona), un acto de plena liberación sexual que destapa la crudeza de lo vergonzoso, traspasando los límites entre realidad y ficción; Danza Macabra, de Laura Samy (Brasil), una performance creada a partir de reflexiones sobre las representaciones de lo macabro, la muerte y la supervivencia; No Gender, de Odín Maldonado (Madrid), un espectáculo de género no binario transdisciplinar y performativo que deconstruye las normas impuestas por el sistema binario; Aprendan del fuego, de Colectivo Pierre Menard (Santiago de Chile), una conferencia performance sobre un caso durante la dictadura de Pinochet que inspiró a Roberto Bolaño; Estrip, de Paula Serrano (Valencia), dúo de danza experimental como experiencia escrita innovadora. Clausura el CENIT Caso Enterrado, de Colectiv Notknown (Valencia), con una pieza de circo, danza y teatro físico, donde el público se convierte en testigo del naufragio de una familia aparentemente impecable.

X CINTA: Cita de Innovadores del Teatro Andaluz

Del 7 al 9 de noviembre, la X CINTA presentará a las seis compañías finalistas del único certamen de teatro en Andalucía. La CINTA también ha batido record de inscripciones con 62 en total.

Participan 1936. Clemencia a las estrellas, de MariKa conK (Cádiz), una obra sobre Agustina González López, conocida como La Zapatera de Graná; El caso Pasolini, del Hilo Rojo Teatro y Piermario Salerno (Sevilla): pieza que pretende investigar sobre los entramados hechos que rodean la muerte de Pier Paolo Pasolini, en el 50 aniversario de su asesinato; Vencer la Noche, de Teatro en el Mar dirigido por Juan José Morales Tate: obra en la que Jean Genet escribe Diario del Ladrón, tras ser indultado de prisión; Salvaje, de Silencio Danza (Málaga): solo de danza contemporánea que explora la resiliencia a través del lenguaje de la danza fronteriza y la música en directo; AGNUS DEI: Pentimento de un mundo futuro: pieza de danza que nace a partir de preguntas radicales sobre cómo explicar a un infante el genocidio y la necesidad de reformular la noción del ser humano. Vacío, de Harta Teatro (Sevilla): donde dos personajes repletas de confusión sobre su ser, plantean una doble realidad entre lo que mostramos y lo que se supone que somos.

TNT, un ecosistema único en el teatro privado español con 8 compañías residentes

Del 13 de noviembre al 16 de noviembre, el III FestivaRT acoge a 8 compañías residentes. Muchas de las ellas, han desarrollado sus proyectos en el Laboratorio Internacional de TNT, que celebra este año su 30 aniversario.

La programación la protagonizan El (des) orden de las cosas, de Álvaro Medina: Nomen Nescio observa el paisaje de su hogar derruido, un relato donde el personaje tiene una nueva oportunidad para reescribir su historia. Cadena Perpetua, de NUDUS: una obra que expone el precio de la libertad; Se traspasan, de Traspaso Teatro: una que reflexiona sobre la fragilidad de la identidad del ser humano; Lope Exprés, de LamaraÑa Teatro: compañía que lleva a escena 400 comedias de Lope de Vega; Estamos bien, de Teatro del desorden y Bendita rvina: un monólogo donde el actor (Guillermo Silvera) se abre en canal confesando cómo la vida se le ha escapado de las manos; Ruido Blanco, de Compañía La desarbolada: una obra que invita a reflexionar sobre el uso excesivo de las pantallas; El desván, de La Incierta Compañía: pieza que pone en valor el reconocimiento y la expresión de las emociones; El archivo del placer, de La Folie: versión libre de Cuarteto, de Heiner Müller, donde el deseo se convierte en campo de batalla y la crueldad en rito de liberación; Silencio, de Teatro Incandescente: una obra en la que la muerte abre una grieta de la que empiezan a escaparse secretos.

Toda la programación y horarios en la web del teatro.