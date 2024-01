Tomatito: “Desgraciadamente me hice solista porque desapareció Camarón”

Su vida está ligada a las cuerdas de una guitarra desde los 15 años. Una andadura que comenzó de la mano del maestro Camarón de la Isla. Para el que sólo tiene palabras de agradecimiento y de cariño. Tomatito es uno de los grandes del flamenco, aunque no se considere ni genio ni leyenda viva. Esos términos los deja para figuras como Paco de Lucía al que rendirá homenaje en el Festival de Flamenco en Nueva York. El próximo 17 de febrero estará en el Teatro de La Maestranza con su concierto Tomatito, fulgor y calma.

–Empezó su trayectoria con sólo 15 años y continuó con Camarón hasta su muerte. ¿Cómo recuerda esos primeros pasos?

–De maravilla, porque él era un poco mayor que yo y fue un privilegio. ¿Cómo iba a pensar que iba a tocarle a Camarón? Como todos los de mi generación, era un fan suyo. Era algo que casi no podía creer.

–¿Qué lecciones pudo aprender de él?

–Todas las de la vida, porque era una persona maravillosa. No le hizo daño a nadie. No existe quién pueda decir algo malo de su persona. De verdad. No recuerdo nada feo, nada malo. En su intimidad era una persona increíble y por eso era un genio. Más aún si después de veintitantos años seguimos hablando de él.

–Demostró que lo era cuando pensó La leyenda del tiempo. Un disco que cambió el flamenco. ¿Cómo recuerda ese álbum?

–Ha sido importantísimo para el flamenco y fue Camarón el que lo hizo. Pero en ese momento veía los temas cantados por otros y para mí no eran bonitos conforme al estilo de Camarón. Sin embargo, él me decía haz tus tonitos y tus cosas y verás como los arreglamos a nuestra manera. Y el disco lleva medio siglo de vida demostrando que llevaba razón.

–Hace apenas un mes lanzó un single que lleva por nombre El sabio. ¿Es un homenaje al cantaor?

–En mis discos de flamenco necesito escuchar su voz. Siempre lo recuerdo, porque lo he tocado mi vida a él. Desgraciadamente me hice solista porque desapareció, sino seguiría tocándole a él. En mis discos siempre le rindo homenaje aunque no lo nombre.

–¿Cómo ve la proyección que ha alcanzado el flamenco?¿Cree que tiene el reconocimiento que merece?

–Para mí Paco de Lucía ha sido el mejor guitarrista de la historia y consiguió abrir las puertas del mundo. Yo como instrumentista que no tiene idiomas, voy a otros lugares a tocar en las giras y la gente viene porque ven que toco flamenco.

–En breve homenaje a este genio del flamenco y nada menos que en Nueva York.

–Veo muy bien que se le rinda homenaje allí, porque Paco era mundialmente reconocido. Va a ser uno de los pocos artistas reconocido como músico flamenco internacional. Es cierto que se celebra lejos de nosotros, pero ellos también lo conocen y saben quién es.

–Actualmente usted es una leyenda viva. ¿Qué opina cuando lo consideran así?

–Pienso lo que siempre digo. Camarón de la Isla y Paco de Lucía en mayúsculas. Luego estamos los demás.

–Paco de Lucía decía que se utilizaba la palabra genio con mucha ligereza. ¿Piensa lo mismo?

–El genio se ve con el tiempo y con el que deja. Desgraciadamente Paco de Lucía se fue hace 10 años o Camarón hace 30 y seguimos hablando de ellos. Esos son los genios. Cuando no estemos aquí, veremos los genios que siguen y los que no.