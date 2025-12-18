El Último de la Fila, nueva oportunidad para ver al histórico grupo

Tras llevar a cabo los últimos ajustes de producción del espectáculo, la organización de la gira de El Último de la Fila anuncia la puesta a la venta de un nuevo cupo de entradas para todas las fechas. Estos tickets no estuvieron disponibles en la salida inicial —que se agotó en cuestión de horas— porque, hasta confirmar todos los detalles del montaje, no era posible asegurar que las localidades adicionales contaran con la visibilidad adecuada.

Una vez verificada la correcta disposición del escenario y de todos los elementos técnicos, se ha confirmado que dichas localidades cumplen con los estándares de calidad necesarios para garantizar una experiencia óptima al público. Por este motivo, se ha decidido habilitar su venta de forma segura y transparente.

Las nuevas entradas estarán disponibles exclusivamente a través de Ticketmaster, único punto de venta oficial de la gira, a partir del lunes 22 de diciembre a las 11:00 h. Para garantizar el acceso a la plataforma oficial y evitar canales no autorizados, se recomienda acceder a la compra de entradas únicamente a través de la web oficial de El Último de la Fila, desde donde serán redirigidos a Ticketmaster: www.elultimodelafila.com

La banda pasará por Fuengirola (25 abril, Marenostrum Fuengirola), Barcelona (3 y 7 mayo, Estadi Olímpic Lluís Companys), Roquetas de Mar (16 mayo, Estadio Municipal Antonio Peroles), Madrid (23 mayo, Riyadh Air Metropolitano), Bilbao (30 mayo y 5 junio, Bizkaia Arena BEC), A Coruña (13 junio, Estadio Municipal de Riazor), Avilés (20 junio, Exterior del Pabellón de la Magdalena), Sevilla (27 junio, Estadio La Cartuja) y Valencia (4 y 9 julio, Estadio Ciutat de València).