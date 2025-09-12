Fotogalería del concierto de Vanesa Martín en la Plaza de la Maestranza de Sevilla 2025
La cantante malagueña deslumbró en el penúltimo concierto de las Noches de la Maestranza
La Plaza de Toros de la Maestranza se convirtió en un escenario mágico con la actuación de Vanesa Martín, que volvió a conquistar al público sevillano con su voz inconfundible y la fuerza de sus letras. En un concierto cargado de emoción, la artista repasó algunos de sus grandes éxitos y presentó temas de su último trabajo, creando una conexión íntima y vibrante con los asistentes en un escenario inigualable.
Las imágenes reflejan la intensidad de una noche única, donde la música, la complicidad y la energía de Vanesa Martín hicieron de la velada un recuerdo inolvidable para todos los presentes.
1/19Vanesa Martín en la Plaza de la Maestranza de Sevilla 2025/Juan Carlos Vázquez Osuna
2/19Vanesa Martín en la Plaza de la Maestranza de Sevilla 2025/Juan Carlos Vázquez Osuna
3/19Vanesa Martín en la Plaza de la Maestranza de Sevilla 2025/Juan Carlos Vázquez Osuna
4/19Vanesa Martín en la Plaza de la Maestranza de Sevilla 2025/Juan Carlos Vázquez Osuna
5/19Vanesa Martín en la Plaza de la Maestranza de Sevilla 2025/Juan Carlos Vázquez Osuna
6/19Vanesa Martín en la Plaza de la Maestranza de Sevilla 2025/Juan Carlos Vázquez Osuna
7/19Vanesa Martín en la Plaza de la Maestranza de Sevilla 2025/Juan Carlos Vázquez Osuna
8/19Vanesa Martín en la Plaza de la Maestranza de Sevilla 2025/Juan Carlos Vázquez Osuna
9/19Vanesa Martín en la Plaza de la Maestranza de Sevilla 2025/Juan Carlos Vázquez Osuna
10/19Vanesa Martín en la Plaza de la Maestranza de Sevilla 2025/Juan Carlos Vázquez Osuna
11/19Vanesa Martín en la Plaza de la Maestranza de Sevilla 2025/Juan Carlos Vázquez Osuna
12/19Vanesa Martín en la Plaza de la Maestranza de Sevilla 2025/Juan Carlos Vázquez Osuna
13/19Vanesa Martín en la Plaza de la Maestranza de Sevilla 2025/Juan Carlos Vázquez Osuna
14/19Vanesa Martín en la Plaza de la Maestranza de Sevilla 2025/Juan Carlos Vázquez Osuna
15/19Vanesa Martín en la Plaza de la Maestranza de Sevilla 2025/Juan Carlos Vázquez Osuna
16/19Vanesa Martín en la Plaza de la Maestranza de Sevilla 2025/Juan Carlos Vázquez Osuna
17/19Vanesa Martín en la Plaza de la Maestranza de Sevilla 2025/Juan Carlos Vázquez Osuna
18/19Vanesa Martín en la Plaza de la Maestranza de Sevilla 2025/Juan Carlos Vázquez Osuna
19/19Vanesa Martín en la Plaza de la Maestranza de Sevilla 2025/Juan Carlos Vázquez Osuna