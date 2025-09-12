Fotogalería del concierto de Vanesa Martín en la Plaza de la Maestranza de Sevilla 2025

La Plaza de Toros de la Maestranza se convirtió en un escenario mágico con la actuación de Vanesa Martín, que volvió a conquistar al público sevillano con su voz inconfundible y la fuerza de sus letras. En un concierto cargado de emoción, la artista repasó algunos de sus grandes éxitos y presentó temas de su último trabajo, creando una conexión íntima y vibrante con los asistentes en un escenario inigualable.

Las imágenes reflejan la intensidad de una noche única, donde la música, la complicidad y la energía de Vanesa Martín hicieron de la velada un recuerdo inolvidable para todos los presentes.