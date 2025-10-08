El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado este miércoles en la Casa Consistorial el cartel oficial de la Feria del Libro de Sevilla (Felise) 2025, que rinde homenaje al Monumento de Colón en los Jardines de Murillo con uno de los leones que lo flanquean como protagonista. El encargado de la obra ha sido el arquitecto alemán Jürgen Mayer también creador del Metropol Parasol, conocido popularmente como Las Setas de Sevilla, ha reinterpretado en la misma la "fuerza simbólica" del animal con un lenguaje "vanguardista y contemporáneo".