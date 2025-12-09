El rock español despide a una de sus figuras más emblemáticas. Jorge Martínez, fundador y vocalista de Ilegales, ha fallecido este martes a los 70 años tras una dura lucha contra el cáncer. La noticia llega pocos meses después de que la banda anunciara la cancelación indefinida de todos sus conciertos debido a los problemas de salud de su líder. En septiembre, el grupo comunicó que Martínez debía someterse a tratamiento oncológico, lo que obligaba a detener toda la actividad en directo.

A pesar de la enfermedad, Jorge Martínez se mantenía activo y creativo. En 2025 había lanzado Joven y Arrogante, el decimotercer álbum de estudio de la formación asturiana, un trabajo que Ilegales presentó en varios conciertos antes de suspender la gira en otoño.

Con su inconfundible voz y una actitud desafiante, Martínez se convirtió en un referente del rock español desde los años ochenta. Su figura simbolizaba la independencia y el espíritu provocador de una generación que encontró en Ilegales un altavoz irreverente y lúcido.

En los últimos meses, la banda había tenido que cancelar varias actuaciones para que su líder centrase todas sus fuerzas en la recuperación. “Jorge debe someterse a un tratamiento contra el cáncer que obliga a suspender toda la actividad”, señalaba el comunicado difundido en septiembre. Aun con el parón forzado, el músico seguía proyectando nuevas ideas y manteniendo su sello personal en la escena. El rock español pierde hoy a un artista imprescindible, figura clave de una época y símbolo de resistencia musical durante más de cuatro décadas.