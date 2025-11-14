El artista sevillano Q2 presentó en su ciudad CUDO, su primer álbum, en un evento marcado por la emoción, los nervios y el acompañamiento de amigos, fans e influencers. El disco toma su nombre de cómo pronunciaba “Curro” cuando era pequeño, un guiño que resume el tono íntimo y autobiográfico del proyecto.

Q2 destacó que la inspiración del álbum fue “totalmente grupal”, señalando el trabajo de su compositor Willi.Ch, su equipo y su mánager. El disco apuesta por una mezcla de géneros, del pop al reguetón, y una producción basada en instrumentos reales.

Durante la presentación, el artista estrenó un nuevo formato de directo con banda completa, ofreciendo un sonido más sólido y una experiencia inédita para su público. Entre los asistentes se encontraban creadores de contenido y artistas que apoyaron su debut, señalando el potencial de Q2 para convertirse en una de las nuevas voces destacadas de la escena urbana.