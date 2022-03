28-F, una fiesta más

Pasó el 28-F y lo hizo con más pena que gloria. Como un domingo sin fútbol. Un buen festivo para pasar en familia, amargo si te dio tiempo a mirar las noticias.

Nuestros representantes políticos a lo suyo. Entrega de distinciones y medallas sobre las que ya opiné y que no merecieron más atención que la de los sospechosos habituales. Mucho revuelo tras un Alejandro en el Maestranza y menos con el otro Alejandro. Igual de merecidos para padrino, ahijado y resto de galardonados.

Fue un festivo más. Y quizá eso es lo mejor que se puede decir de él. Una jornada para aprovechar fuera de la rutina habitual y cada vez menos menos reivindicativa de un andalucismo que aquí, al menos así lo veo yo, se vive con naturalidad. Sin excluir a nadie y el que quiera loar a la tierra que lo haga. Siempre me ha parecido que estas conmemoraciones se viven más cuanto más lejos se está del terruño del que uno se considera parte.

Un festivo más, pero más negro por ese quinto día de guerra que sufren en Ucrania. Pasan los días y el sátrapa del Kremlin (Pedro Sánchez dixit) sigue firme pese a que el rublo vale tres veces menos que ayer y nos pone los neutrones por delante, que para eso los tiene bien gordos, los neutrones claro.

Van a por la economía y los oligarcas del petróleo y el gas de la madre Rusia, pero lo van a terminar pagando los que van a pie en Moscú, en San Petesburgo o en Novosibirsk, como vamos tú y yo aquí. Pagando la luz anoche a más de 300 euros el megawatio, que era el precio que tenía cuando Pedro Sánchez asomó por La 1.

Terminó el 28-F y lo hizo con entrevista a Pedro Sánchez en RTVE. Repaso ¿completo? a la actualidad marcada por el conflicto ucranio y las penurias que nos tiene reservadas, así, de daños colaterales, para los mismos que allí.

Mucha guerra, más economía, las renovables para librarnos de Putin y la coalición del Gobierno (la familia, bien, gracias)... y de la oposición y de la pandemia, de puntillas, que estos son ya temas menores y no es cuestión de hacer más sangre, bastante se la hacen ellos solitos...

El presidente a lo suyo, tu intenta preguntar que yo tengo ya preparada la respuesta y te la voy a dar aunque no me la hayas pedido. Política de titulares, si no te los preguntan, tú los cuelas igual, Pedro.