La fundación Climate Intelligence (clintel.org) ha producido una Declaración Mundial sobre el Clima con un título contundente: “No hay emergencia climática”. Para estupor de los creyentes, esta declaración ha sido suscrita ya por más de 1.600 científicos y profesionales de alto nivel. He de señalar que no basta con firmarla, sino que cada petición de adhesión es aceptada o no según los méritos personales (científicos, técnicos, profesionales, etc.) acreditados por el solicitante. La lista está encabezada por dos científicos eminentes, los doctores Clauser y Giaver, premios nobel de Física en 2022 y 2023, respectivamente.

En síntesis, los principales puntos de la declaración son los siguientes:

-El calentamiento está causado por factores naturales y antropogénicos. El archivo geológico revela que el clima de la Tierra ha variado desde que existe el planeta, con fases naturales frías y cálidas. La Pequeña Edad del Hielo terminó en 1850; por lo tanto, no sorprende que ahora estemos experimentando un período de calentamiento.

-El ritmo de calentamiento es bastante más lento de lo que se había previsto. El mundo se ha calentado significativamente menos de lo previsto por el IPCC basándose en el efecto antropogénico modelado. La brecha entre el mundo real y el mundo modelado nos dice que estamos lejos de comprender el cambio climático.

-La política climática se basa en modelos inadecuados. Los modelos climáticos tienen muchos defectos y no son ni remotamente plausibles como herramientas de política global. Exageran el efecto de gases de efecto invernadero como el CO2. Además, ignoran el hecho de que enriquecer la atmósfera con CO2 es beneficioso.

-El CO2 es el alimento para los vegetales, la base de toda la vida en la Tierra. El CO2 no es un contaminante. Es esencial para la vida en la Tierra. La fotosíntesis es una bendición. Más CO2 es beneficioso para la naturaleza, reverdece la Tierra: el CO2 adicional en el aire ha promovido el crecimiento de la biomasa vegetal mundial. También es bueno para la agricultura, ya que aumenta el rendimiento de los cultivos en todo el mundo.

-El calentamiento global no ha aumentado el número de desastres naturales. No hay evidencia estadística de que el calentamiento global esté intensificando los huracanes, inundaciones, sequías y desastres naturales similares, o haciéndolos más frecuentes. Sin embargo, sí existe amplia evidencia de que las medidas de mitigación de CO2 son tan dañinas como costosas.

-La política climática debe respetar las realidades científicas y económicas. No hay emergencia climática. Por tanto, no hay motivo para el pánico y la alarma. Nos oponemos firmemente a la perjudicial y poco realista política de cero emisiones netas de CO2 propuesta para 2050. Si surgen enfoques mejores, y sin duda surgirán, tenemos tiempo de sobra para reflexionar y readaptarnos.

No se está negando el cambio climático. lo que se niega es que estemos en una situación de “emergencia climática”, que el cambio esté causando fenómenos climáticos extremos y que sea debido exclusivamente a la acción humana. Y, además, que el aumento de CO2 en la atmósfera solo tenga consecuencias negativas.

El doctor Clauser es muy crítico con los métodos utilizados en el Panel intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) y, por cierto, también ha sido víctima de esto que llaman “cancelación”, pero no por un comportamiento indebido sino por mantener una opinión indebida, lo cual parece ser mucho más grave que un tocamiento de camerino. Estaba previsto que el pasado mes de julio presentase un seminario sobre modelos climáticos en el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero fue cancelado (pospuesto, técnicamente) por orden de un alto directivo del FMI, Pablo Moreno, después de leer el resumen anticipado de su presentación. Había que evitar como fuese que un nobel repitiese ante los creyentes lo que había dicho poco antes en Quantum Korea 2023: “No creo que haya una crisis climática”. Quantum Korea es, como se puede suponer, un encuentro internacional de primera fila sobre ciencia y tecnología cuánticas.

Quizá recuerde el lector que hace pocos meses el Secretario General de Naciones Unidas pronunció un discurso en el que manifestó sentirse profundamente alarmado por la “emergencia climática”, advirtiendo de las terribles consecuencias de no actuar con urgencia para reducir las emisiones. No quiero pensar que sus palabras tuviesen un interés espurio, aunque el IPCC sea un negociado de la ONU, pero lo cierto es que están sucediendo dos cosas de importancia. Una de ellas afecta a la creencia: la elevación de la temperatura global se está tomando un descanso en los últimos años, un hiato lo denominan algunos científicos. La otra afecta al camino de salvación: se está constatando que es imposible reemplazar el uso de combustibles fósiles con la celeridad que parece ser imprescindible para alcanzar los grandes objetivos de reducción de emisiones. Podría, pues, parecer conveniente, elevar las dosis de alarma a la población.

Lo que parece claro es que no es cierto el tan mencionado consenso científico sobre el ritmo de calentamiento y su casi exclusiva causa antropogénica. Merece la pena dedicarle unos minutos a la lectura de la lista completa, para despejar la pamema esta del consenso científico. Y para formar la opinión propia es conveniente conocer la información que ofrece CO2 Coalition en su web: co2coalition.org. Pero siempre con mucho cuidado, claro, porque el interesado correrá el peligro de traspasar lo políticamente correcto y quizá pueda empezar a pensar que el verdadero reto para la Humanidad es mejorar las condiciones de vida de centenares de millones de personas, lo que requiere energía abundante y barata. Posiblemente estamos yendo por el camino contrario, provocando crisis energéticas injustificadas.