Ahora sí, ahora ya ha comenzado oficialmente la campaña electoral. ¿Qué cambia respecto a la campaña electoral que viven los españoles desde hace meses? Pues en un detalle no menor: los partidos ya pueden pedir el voto.

Hasta ahora, en los numerosos mítines, declaraciones y foros, se las arreglaban para vender su producto, su partido, sus candidatos, sin incumplir la ley, exponiendo las bondades de ese partido y de sus candidatos y arremetiendo contra el adversario, pero se guardaban de pedir el voto. La excepción a la legalidad la ha protagonizado quien más obligada estaba a cumplirla, la ministra portavoz, que ha recibido dos apercibimientos de la Junta Electoral, así como la apertura de dos expedientes, por actuar al margen de la ley: no ha pedido el voto para el PSOE, pera ha utilizado las ruedas de prensa del Consejo de Ministros para hacer burda campaña electoral, lo que está expresamente prohibido.

La campaña no es decisiva para ganar unas elecciones, pero sí puede ser decisiva para perderlas. Dato que conoce bien el PP, que cuando Rajoy se presentó a las elecciones por primera vez, con Aznar como presidente, la gestión del atentado yihadista del 11-M fue tan deplorable, y sobre todo tan polémica, que ganó las elecciones Rodríguez Zapatero. Contra todo pronóstico, aunque el PSOE suele decir que sus sondeos ya recogían que ZP sería el ganador. No era lo que confesaba el propio candidato a la presidencia el día anterior al atentado: contaba que había cumplido su objetivo, que era que Rajoy no tuviera mayoría absoluta. En ningún caso manejaba datos que le dieran el triunfo.

En esta campaña que culminará con un mapa azul o rojo (aunque no será el mismo el de la noche del día 28 que el que salga de las negociaciones posteriores), los sondeos coinciden –excepto el del CIS– en que el PP será el partido más votado.De cara a las negociaciones que se iniciarán el mismo día 29, Feijóo ha aportado un dato importante esta misma semana: el PP no gobernará allí donde no ha ganado las elecciones autonómicas y municipales. Esta afirmación, que si la hubiera hecho Sánchez nadie la habría tomado en serio, pues encabeza la lista de los dirigentes que más incumplen sus promesas, sin embargo sí ha llenado de intranquilidad a los candidatos del PP y de satisfacción a la izquierda, porque da a entender que el PP no se conforma con gobernar si suma suficientemente con Vox, sino que renunciará a gobernar donde no sea el partido con más concejales o parlamentarios.

Tiros en el pie

Desde el centro y derecha se acusa a Feijóo de no actuar con suficiente contundencia contra la izquierda, fundamentalmente contra Pedro Sánchez, aunque no estamos ante una cita para elegir presidente de Gobierno. Feijóo efectivamente no ha sacado toda la artillería, aunque hay candidatos que ya lo hacen por él, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza.Aseguran los estrategas del presidente del PP que ya se encarga Sánchez de pegar tiros contra sí mismo, tiros en el pie, con decisiones que tendrán consecuencias en los votantes dudosos y también en algunos que ya habían decidido dar su confianza a los socialistas pero se lo están pensando tras conocer algunas decisiones que les producen un profundo rechazo.

Precisamente ahora, cuando se inicia la campaña, el PSOE atraviesa unos días problemáticos ante la decisión de Bildu de incluir en sus listas a miembros de ETA condenados por delitos de sangre. Tenían fácil los socialistas marcar distancias con su socio expresando su malestar por esa decisión, pero sólo lo han hecho la ministra de Defensa y el presidente del Gobierno aragonés, aunque quizá se sumen otros dirigentes antes del día 28, a la vista de la reacción masiva ciudadana contraria a esas candidaturas.

La mayor parte de los socialistas han dicho que los etarras han cumplido su condena y, por tanto, su inclusión en las listas es legal. Lo es, pero hay un componente moral que se exige a todos los partidos, sobre todo a los que encabezan una política de represión y castigo a todo lo que ha significado el franquismo a través de la Ley de Memoria Histórica o Memoria Democrática.

También ha sido un error el episodio protagonizado por el ministro Bolaños el Dos de Mayo, inducido por Pedro Sánchez, que sin embargo no ha pronunciado una palabra de apoyo a quien era su hombre de confianza. Y en sentido contrario ha sido positivo para el Gobierno que Biden haya recibido a Sánchez en la Casa Blanca; de esa manera potencia la imagen que más le gusta, la de político con peso en el escenario internacional. En esta campaña veremos también cómo presumirá del papel que jugará a partir del 1 de julio como presidente de turno de la UE. España ha ocupado esa presidencia rotatoria en cinco ocasiones, pero nunca como hasta ahora se ha presentado ese cargo como si fuera decisivo en las políticas que regirán la UE en los próximos seis meses.

Con o sin Vox

El PP aspira a ganar, pero aspira a gobernar, donde gane, sin necesidad de hacerlo con Vox. El objetivo de Feijóo es alcanzar votos suficientes para gobernar en solitario, con apoyos puntuales de otros partidos para sacar adelante las iniciativas parlamentarias que se presenten en ayuntamientos y gobiernos autonómicos. Así han hecho en el pasado partidos –incluido el PSOE y el PP– que no lograban mayorías absolutas. Es difícil y se necesita mucha capacidad negociadora, pero es a lo que aspira el PP. Y si la izquierda tiene una mayoría importante, que Vox decida si da el Gobierno a esa mayoría o apoya al PP para impedir Gobiernos del PSOE con Podemos, Bildu y otros partidos de ultraizquierda o independentistas, como ahora ocurre. La posición de Feijóo es de alto riesgo, pero cree que en algunas plazas es posible actuar sin necesidad de aceptar las exigencias de Vox.

Ciudadanos está a punto de desaparecer, no es un secreto ni siquiera para ellos mismos. Aunque podría conseguir algunos concejales en Madrid gracias a la personalidad de Begoña Villacís. Y en estas elecciones se verá con un personaje muy popular en toda España Miguel Ángel Revilla. Tiene en globo su continuidad como presidente cántabro, pero excepto en las últimas elecciones, que ganó, siempre se ha beneficiado de que el PSOE prefería apoyarle, aunque fuera tercera fuerza, con tal de que no gobernara el PP.

El 28-M habrá oportunidad de que todo el mundo se presente como vencedor. El que tenga más votos podrá proclamar que ha ganado, pero se puede ganar y no tener poder.Las plazas que permitirán subir al podio de los triunfadores son pocas pero de la máxima relevancia: el Gobierno de la Comunidad Valenciana y los ayuntamientos de Valencia, Sevilla, Barcelona y Madrid. El Gobierno de Madrid ni se discute, será para Ayuso.

Sánchez cerrará la campaña en Barcelona para dar impulso a su candidato Collboni. Yolanda Díaz también cerrará en Barcelona… para dar impulso a Ada Colau. Así están las cosas en el Gobierno.

Pedro Sánchez no está haciendo una campaña cómoda, la mayoría de sus mítines han sido hasta ahora en recintos pequeños, y en muchos de ellos se solicitaba el carné de identidad para entrar, temían gritos y abucheos indeseados. En contraposición a ese mal clima, Calviño y María Jesús Montero esgrimen que las cifras económicas y de empleo son las mejores en años, pero el Banco de España y la mayoría de expertos ajenos al PSOE y al PP cuestionan esas cifras y la viabilidad de las promesas que desgranan los ministros todos los días. Desde el plan de pensiones del ministro Escrivá, a las ayudas para vivienda, ocio cultural para los jóvenes o subvenciones a los sectores más desfavorecidos.

Todo ello, y mucho más, saldrá en la campaña. Que no será un camino de rosas para los socialistas: se agrandan las protestas por la ineficacia de la Administración, que impide gestionar documentos esenciales; la huelga del sector judicial lleva a la desesperación y se anuncian huelgas en el sector transporte.Donde mejor le va al PSOE es donde presenta candidatos abiertamente críticos con Pedro Sánchez. Todo un dato para Moncloa.