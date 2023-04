TRAS el estreno de Triana, Tu Esperanza en el concierto celebrado en Almagro el 20-3-2004 por la Banda de Almagro, sin cornetas ni tambores, puesto que dicha banda no disponía de ellos, su compositor, José de la Vega Sánchez (1929/ 2010), perdió la Esperanza.

El percusionista de la Banda de Almagro, José Fernando Moreno Muñoz nos cuenta: “... en la Semana Santa del año 2003, yo había estado tocando con la Banda de Música de la Esperanza de Triana, para mí fue una experiencia inolvidable aquella Madrugá, tal fue que me hice hermano... Una vez terminada esta Semana Santa me puse en contacto con Don José y le pedí que compusiera una marcha para la Esperanza de Triana, que se la estrenaríamos al año siguiente, y así nació Triana, tu Esperanza, pero como pasó lo que pasó con la banda, la marcha vino a parar aquí (a Almagro) en vez de a Sevilla. Cuando Don José me la envió me llené de alegría y me puse en contacto a través de carta y e-mail con la hermandad y con su hermano mayor para que se estrenara la marcha, incluso le ofrecí mi banda (de Almagro) para dar un concierto totalmente gratis en Sevilla y estrenarla pero no me hicieron ni caso…según me dijo él (Don José) a mí, esta marcha era la última cosa que componía...”.

Yo, en 2005 decidí contactar con Don José para incluir en el doble disco Maestro de la Pasión de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla sus obras maestras Valle de Sevilla y Triana tu Esperanza. El compositor, sorprendidísimo e ilusionadísimo, me pidió que le mejorara la parte de tambores de Triana tu Esperanza y yo le comenté que ese honor le correspondía a José María Marvizón Carvallo: costalero, técnico de sonido, cofrade y hermano del famoso compositor. Y acerté en la elección. Don José triunfó y hasta su muerte disfrutó de reconocimientos y encargos de todas España. Y José María Marvizón ha perdido la luz de sus ojos pero sigue caminando firmemente guiado por los tambores de la Esperanza.