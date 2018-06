La autopista y la autovía

Una de las suertes que tiene el PSOE es que cuando dicen algo se lo aplauden de inmediato, mientras que cuando lo plantea el PP no se le presta credibilidad. Se ha visto con la presunta supresión del peaje de la autopista AP-4 entre Sevilla y Cádiz. En la primera legislatura de Rajoy, la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, dijo que no se prorrogaría la concesión en 2019, y nadie la creyó porque quedaba muy lejos. Después Íñigo de la Serna dijo lo mismo, pero puso una carita de circunstancias que no revelaba entusiasmo, y tampoco le creían. Sin embargo, cuando lo ha dicho el nuevo ministro de Fomento socialista, José Luis Ábalos, se ha recibido con entusiasmo. A pesar de que el PSOE no pedía eso, sino el rescate ya, sin esperar. A pesar de que Ábalos ha reconocido que no sabe cómo van a pagar el mantenimiento. Y sin que sea seguro que en diciembre de 2019 esté gobernando el PSOE, a pesar de que Pedro Sánchez quiere agotar la legislatura hasta 2020. Lo mismo decía Rajoy y ha salido trasquilado.

Volviendo a las autopistas, no es un regalo maravilloso para Sevilla y Cádiz, sino que el ministro Ábalos se refiere a todas las que terminarán la concesión hasta 2021. Ya se ha explicado a las personas que no viajan que actualmente existen peajes en toda la Europa democrática. También se debe explicar que entre la concesión y la fiscalidad de los peajes, el Estado obtiene unos ingresos millonarios, que perderá. Como ha recordado UGT, también se perderán puestos de trabajo, de ellos 300 en la AP-4. El ministro Ábalos no sabe cuánto le va a costar el mantenimiento de las autopistas. Habló de 27 millones. Otros dicen 50 millones. Y se ha llegado a publicar 350 millones. Es una medida de viva la Virgen. Los que más la han aplaudido son los camioneros, que van a colapsar las autopistas con decenas de camiones que ahora no pasan.

Lo mejor para el Estado del Bienestar social sería crear una empresa pública de autopistas, con peajes a precios más ajustados. O bien, recortar y abaratar la concesión. Por ejemplo, dos o tres euros entre Sevilla y Cádiz. Y, como alternativa (gratis total), la autovía completa de la A-4. Eso es lo que hace falta para absorber los flujos intensos del tráfico sin colapsarlo.

Por cierto, los alcaldes que protestaban por el supuesto parón de las obras de la A-4, ¿qué dicen ahora? El ministro Ábalos tampoco ha explicado cuando piensa terminar el tramo de la autovía que falta. ¿Y qué me cuentan de los que pedían el rescate sin esperar a 2019? ¿Dónde están?