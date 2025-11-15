La caída sin freno de T-5

15 de noviembre 2025 - 03:08

Telecinco era la reina del mambo. La cadena que ha llegado a rozar el 20% a nivel nacional tras el apagón de 2010. Era un poderío imperial desde primera hora hasta la madrugada, entre Ana Rosa, Sálvame, Pasapalabra y un prime time donde los realities se enseñoreaban, como siguen haciendo por obligación, pero con la inercia de una línea que parecía imbatible. Era la Telecinco de Camera café o Escenas de matrimonio, inventándose lo que es ahora la franja más disputada y apetecida: el access prime time. Había ganas de sorprender. La cadena de las series y a la que le lucía todo, incluso la Fórmula 1.

Como todo funcionaba, parecía que de casi todo se podía prescindir. Una sucesión de decisiones tomadas más por la soberbia y la ufanía que por la visión a largo plazo llevaron a la parrilla de Telecinco a anquilosarse. Entre Sálvame y el reality de turno tenían la tarde y la noche hechas, porque las mañanas funcionaban solas con AR. Un público numeroso y leal. Pasapalabra actuaba como ventanuco por donde entraban espectadores que el resto del día no visitaban Telecinco y ya si eso se quedaban con Piqueras. El día que Paolo Vasile decidió no pagar a ITV la fórmula de Pasapalabra estaban cegando una ventana que dejaba sin oxígeno a la cadena.

El nerviosismo de los descensos llevó a cancelar Sálvame, como presunto mal, a buscar alternativas. Telecinco no ha podido reformar un modelo eficaz y el catálogo que tenía le rinde cada vez peor. Gran Hermano, en cifras muy bajas, es la última luz roja de un avión en caída.

También te puede interesar

Lo último

stats