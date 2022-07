Los cien días de Feijóo

La semana próxima, Alberto Núñez Feijóo cumplirá cien días al frente del PP. Da la impresión de que lleva meses al frente de un partido al que ha dado la vuelta en tiempo récord, al punto de que parece que Pablo Casado es una figura del pasado. El ex presidente del partido, por cierto, ha tenido la elegancia se retirarse sin hacer ruido, sin que se le haya escuchado una sola opinión sobre su sucesor, sin un mal gesto. Asistió al congreso de Sevilla para ceder el testigo y ejerció su papel sin estridencias, mostró con todo el mundo su cercanía y buen hacer habitual y disimuló la procesión que, sin duda, iba por dentro.

Anunció que abandonaba la vida política y lo ha hecho sin buscar titulares. Renunció a su escaño en el Congreso y se tomó unos días en familia como descomprensión después de años de responsabilidades y semanas de vivir en la máxima tensión. Feijóo le ofreció la Secretaría General del PP europeo, cargo que los dirigentes conservadores de la UE estaban dispuestos a ceder a España después de las casi dos décadas de estar ocupado por Tono López Istúriz. Casado lo rechazó, su decisión de buscar una nueva vida en el sector privado es firme.

En estos casi cien días, Feijóo ha tomado decisiones profundas en lo político y en lo personal. Ha alquilado una casa en Madrid, su hijo ha terminado el curso en un colegio de la capital y la familia completa se trasladará después del verano, que pasarán en Galicia. Llevó al congreso de Sevilla una propuesta de nueva dirección y de ejecutiva que revalidó con mayoría aplastante, y trabajan a pleno rendimiento como si llevaran meses al frente del partido. Ha dado prioridad a personas de su confianza en Galicia, y también a las que le propuso Juanma Moreno, convertido en una figura con proyección nacional igual que Isabel Díaz Ayuso, indirectamente causante del relevo en la cúpula del PP cuando Casado y Egea consideraron que era un peligro para el liderazgo del partido al lograr un triunfo apoteósico en Madrid. Posición que se contrapone con la que defiende Feijóo: respeto máximo a los dirigentes autonómicos. Ellos elaborarán las listas regionales, y las del Congreso y Senado serán consensuadas con la dirección nacional.

Feijóo ha pacificado el partido. Se volcó en la campaña andaluza para intentar la mayoría absoluta de Moreno, que se consiguió, y que catapulta al PP al espacio que ocupan los aspirantes a La Moncloa. En los dos próximos meses se ocupará a fondo de la preparación de los congresos que quedan pendientes: Extremadura, Rioja y Murcia, donde mantendrá a los candidatos de la dirección anterior.

Cataluña y País Vasco

Siempre en clave autonómica, la prioridad de Feijóo está en Cataluña y País Vasco, dos regiones que se resisten al voto del PP, y en donde está obligado a crecer si pretende ganar las generales. Es probable, casi seguro, que haya cambios en las respectivas direcciones. No hay nada decidido respecto al País Vasco, pero sí que se anuncie una candidatura importante en Cataluña, la de la Alcaldía de Barcelona. Sería para el presidente provincial de Barcelona, Manuel Reyes, abogado y economista que fue alcalde de Castelldefels y diputado autonómico. En un futuro próximo se tomarán decisiones también sobre la dirección regional, pero era urgente resolver el problema del Ayuntamiento de Barcelona a 10 meses para las municipales.

En estos casi cien días al frente del PP, el nuevo presidente ha iniciado ya el acercamiento a Cataluña y el País Vasco, empezando por el sector empresarial. En mayo, Feijóo fue invitado a participar en un foro de Círculo de Cataluña en el que presentó su programa económico, y desde entonces ha mantenido contactos con distintos empresarios interesados en establecer un diálogo fluido con el nuevo líder popular. Viajó el viernes a Barcelona para proseguir con ese camino abierto con el foro del Círculo, y en la víspera se reunió con la cúpula del empresariado vasco, Confebask. No hay sector con el que Feijóo no quiera entablar relaciones, lo que evidencia que estaba decidido a responder a la confianza que han puesto en él y va a poner todo su empeño en convertirse en presidente del Gobierno.

No se sabe si lo conseguirá, pero en muy corto espacio de tiempo ha insuflado ánimo en un partido que había perdido toda esperanza de recuperar algún día La Moncloa, y que hoy tiene la sensación de que con Feijóo el triunfo está al alcance de la mano.

El primero que transmite esa impresión es el propio Pedro Sánchez; es ya de dominio público, porque así lo transmite su entorno, que su objetivo es conseguir un cargo importante en el escenario internacional que le sirva de excusa para no presentarse a unas generales que da por perdidas.

El ninguneo de Pedro Sánchez

Sánchez cumplió con lo que marca la cortesía y convocó a Feijóo a un encuentro en La Moncloa nada más ser elegido presidente del PP. El gallego previamente pidió audiencia al Rey para cumplimentarle como nuevo líder de la oposición. La reunión duró dos horas, en las que Feijóo adelantó a Feipe VI su proyecto político, muy centrado en la recuperación económica. Con ese mismo ánimo acudió a su encuentro con el líder del Ejecutivo, cargado con un amplio dossier que recogía su propuesta económica, para cambiar impresiones con Sánchez sobre la forma en la que se podía colaborar para superar la importante crisis económica, energética, y de inflación que sufre España. La respuesta de Sánchez fue el silencio, como ocurrió cuando, días después, Feijóo le hizo llegar su propuesta de Defensa y Seguridad, de cara a la cumbre de la OTAN. Desde entonces, la postura del Sánchez ha sido ningunearlo, negarse sistemáticamente a estudiar cualquiera de las propuestas que le traslada Feijóo y, en cuanto tiene ocasión, acusarle de no tener sentido de Estado, bloquear la renovación de las instituciones, y responsabilizarlo de que el PP no respeta la Constitución.

Si pretendía sacar de sus casillas a Feijóo, no lo ha conseguido. El presidente del PP no levanta el tono de voz, no responde a las provocaciones, ha dejado en manos de González Pons las negociaciones para la renovación del CGPJ y, eso sí, en sus declaraciones reconoce su decepción por la actitud de Sánchez hacia su partido y hacia su persona. Actitud despectiva que se ha agudizado, para mal, cuando el PP consiguió arrasar en las elecciones andaluzas y al mismo tiempo echó abajo el discurso socialista de que el PP no era nadie ni tenía perspectivas de gobernar si no era con el apoyo de Vox.

Lo más significativo de la actitud de Sánchez respecto a Feijóo es que a sus descalificaciones constantes sigue la petición al PP de que apoye al Gobierno en las llamadas políticas de Estado, porque no cuenta con Podemos ni con sus socios parlamentarios para sacar adelante las propuestas económicas que el Ejecutivo está obligado a presentar por la presión de la UE o, en los últimos días, por los acuerdos alcanzados en la cumbre de la OTAN, como el incremento del presupuesto de Defensa o la autorización para permitir que EEUU envíe a la base de Rota dos nuevos destructores.

Feijóo ha hecho alarde estos cien días de mantener la cabeza fría ante el reto de llevar a su partido al triunfo electoral, y no se permite caer en la tentación de distraerse de ese objetivo respondiendo a las permanentes descalificaciones del Ejecutivo.

Cuando le piden desde La Moncloa respaldo parlamentario responde siempre lo mismo: "Apoyaré cualquier asunto de Estado que se nos presente, pero el Gobierno debe informarnos previamente del alcance de su iniciativa, de su proyecto”. Y, al mismo tiempo, Feijóo insiste que espera la respuesta de Sánchez a las propuestas enviadas a su despacho, por escrito, con afán de consensuar políticas que contribuyan a sacar a los españoles de la gran crisis económica y política que sufren.

Una actitud que parece quebrar la estrategia de un presidente del Gobierno habituado al constante enfrentamiento dialéctico con Casado y al duro intercambio de acusaciones. Feijóo no ha entrado en ese terreno. Se vio en el primer debate que han mantenido desde que fue elegido presidente del PP, en la sesión de control del Senado.

En unos días se celebrará en el Congreso el Debate sobre el estado de la nación. Los asesores jurídicos del PP están estudiando la posibilidad de que Feijóo pueda dar la réplica al presidente, como senador. Desde el Gobierno ya han enviado a Génova el recado de que no se moleste Feijóo en buscar una fórmula que lo permita: no es diputado y Sánchez sólo debate con los presidentes o los portavoces de los grupos parlamentarios en el Congreso.