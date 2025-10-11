Convendría respaldar a De la Fuente

Con permiso de la autoridad, que lo tendrá, y si el tiempo lo permite, algo que no está claro, en Elche y bajo la alerta naranja intentará España doblegar a Georgia y dar un paso más. Un paso más para convencer a la clientela del buen camino que nuestra selección tiene de la mano de Luis de la Fuente. Y lo hará con las sensibles ausencias de esos dos diablos que incordian por los flancos a cuantos rivales se enfrentan.

Son Nico y Lamine como ambas dos en el zapato del seleccionador, ya que una serie de malentendidos han torpedeado las relaciones entre la Federación y su subordinado. Y es que nunca un seleccionador tan exitoso ha vivido sin el respaldo incondicional de la superioridad. Los problemas físicos de ambos futbolistas y la postura de sus clubes han minado la autoridad del riojano, ergo vamos a ver cómo pinta el futuro a corto plazo, muy a corto plazo.

Por lo pronto, hoy con Georgia en Elche y el martes con Bulgaria en Valladolid. Dos partidos con claros tintes caseros que añadir a los disputados con copo de puntos para España. Sin duda alguna, la mano de De la Fuente se ha dejado notar a pesar de las reticencias surgidas ya cuando su nombramiento. Todo ha ido sobre camino mullido hasta que aparecieron las pelillerías montadas desde Bilbao y Barcelona con Nico y Lamine en el foco de las suspicacias. Hoy ya con nueve goles a favor y ninguno en contra se espera otra exhibición del grupo que ha formado De la Fuente.